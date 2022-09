Carlos III hereda los reparos que hay en la Commonwealth sobre la monarquía

Carlos III es oficialmente el nuevo rey británico. Además de las tensiones internas, también se enfrenta a los sentimientos en contra de la monarquía que existen dentro de la Commonwealth. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

La muerte de la reina Isabel, luego de 70 años en el torno, ha revivido el debate sobre el pasado colonial del imperio británico, y la ascensión del rey Carlos III está en medio de esa discusión. Aunque hay voces republicanas en Australia y Nueva Zelanda, parece que el panorama es más complejo en Jamaica. Muestra de ello es que en la portada de la edición del 9 de septiembre del periódico el Gleaner, un día después del fallecimiento de la monarca, se leyó que la muerte de la reina “haría más fácil la ruptura de Jamaica con la monarquía”.

Jahlani Niaah, profesor titular de la Universidad de las Indias Occidentales, le dijo a dicho medio que Isabel II tenía un “tipo personal de permanencia entre algunos sectores de la población. Sin embargo, hay otro apartado en el que está claro que hemos llegado demasiado lejos con esas piedras de molino al cuello, y el hecho de que haya fallecido hará que haya menos cariño por el simbolismo que ella representa como mujer poderosa en el mundo”.

Y es que vale recordar que, en el 2020, Mikael Phillips, miembro de la oposición en el parlamento de Jamaica, presentó una moción para respaldar la destitución de la monarca, razón por la cual el jueves pasado, día en el que la reina murió, dijo que esperaba que el primer ministro “se mueva más rápido” con la persona que ocupe su lugar. No hay que olvidar que, según una encuesta llevada a cabo el verano pasado, más de la mitad de los jamaiquinos querían que la reina fuera destituida como jefa de Estado. Además, en Belice, que ya anunció una revisión constitucional, y en algunos territorios británicos de ultramar, como las Islas Vírgenes Británicas, parece que hay un sentimiento similar.

Aunque en Nueva Zelanda y en Australia se sintió el duelo por la muerte de Isabel II, también se presentaron algunos reparos allí. Porque si bien el Parlamento se suspendió durante 15 días en Canberra, Mehreen Faruqi, senadora del Partido Verde, dijo: “No puedo llorar a la líder de un imperio racista, construido sobre vidas, tierras y riquezas robadas a los pueblos colonizados”.

Por el lado de Wellington, aunque la primera ministra, Jacinda Ardern, recordó a la reina Isabel como “extraordinaria”, diciendo que vino “a definir las nociones de servicio, caridad y consistencia”, y Marama Davidson, colíder del Partido Verde, dijo que la relación entre la corona británica y Nueva Zelanda era “una pregunta para otro día”, Don McKinnon, ex viceprimer ministro y ex secretario general de la Commonwealth, le dijo a Radio New Zealand que la posibilidad de que Nueva Zelanda se convierta en una república “acumularía bastante fuerza ahora”.

