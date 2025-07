Cayó red que engañaba mujeres con trabajo y las forzaba a prostituirse en España

Imagen de referencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La Guardia Civil informó este martes que liberó a 162 mujeres sudamericanas que eran explotadas sexualmente en España, en una operación en la que arrestó a 37 miembros de la organización criminal que las captaba y las obligaba a prostituirse.

La red “se dedicaba a la captación de mujeres de origen sudamericano tanto en España como en sus propios países”, quienes estaban “en situación de vulnerabilidad y carentes de permiso de residencia y trabajo”, para obligarlas “a ejercer la prostitución en diferentes ubicaciones de la geografía española”, explicó la Guardia Civil en un comunicado.

Las mujeres eran llevadas a locales comerciales con “apariencia de legalidad”, donde debían “estar disponibles permanentemente” para atender a clientes, explicó el cuerpo de seguridad.

Allí también vivían, en “condiciones de habitabilidad lamentables” y vigiladas “las 24 horas del día”, según la Guardia Civil.

En total, la Guardia Civil detuvo a 37 personas detenidas, incluidos los once máximos responsables de la organización.

Nueve de los arrestados ingresaron en prisión provisional, agregó la Guardia Civil.

