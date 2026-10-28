Choque de trenes de alta velocidad en España deja al menos 50 muertos

Dos trenes de alta velocidad chocaron este miércoles en la línea que conecta Madrid con Sevilla, en un accidente que deja decenas de muertos,…

El recuento anterior había cifrado en "al menos diez" los fallecidos en este accidente ocurrido menos de un año después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Andalucía, donde otra colisión de trenes de alta velocidad dejó 46 muertos.

La colisión de dos trenes de alta velocidad a unos 150 kilómetros al sur de Madrid provocó "al menos 50 muertos", según un nuevo balance que las autoridades regionales.

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Dos trenes de alta velocidad chocaron este miércoles en la línea que conecta Madrid con Sevilla, en un accidente que deja decenas de muertos, según los primeros reportes oficiales.

Renfe confirmó que uno de los convoyes implicados cubría la ruta entre Madrid-Puerta de Atocha y Sevilla-Santa Justa. De acuerdo con fuentes conocedoras del siniestro, el otro tren, operado por la compañía italiana Iryo, también viajaba hacia Sevilla. Las primeras versiones apuntan a que un tren de Renfe habría impactado por detrás al convoy de Iryo, que estaba detenido en la vía.

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Aunque las causas del accidente aún no están claras, las informaciones preliminares señalan que el impacto se habría producido a más de 100 kilómetros por hora. Testigos describieron graves daños en los extremos de ambos trenes, donde también viajaban pasajeros.

El accidente ocurrió hacia las 8:54 de la mañana. En la zona trabajan bomberos de Alcázar de San Juan y Orgaz, equipos de Protección Civil de municipios cercanos y personal médico, con tres helicópteros sanitarios y dos unidades de cuidados intensivos móviles.

El alcalde de Urda anunció que habilitarán instalaciones municipales para atender a las víctimas. También manifestó que espera la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Por ahora, no se sabe qué provocó el choque ni por qué el tren de Renfe no habría frenado a tiempo. Entre las hipótesis están una falla en la señalización o un error del maquinista, cuyo paradero aún se desconoce, según trabajadores de la compañía citados por medios locales. Al menos tres vagones, los primeros del tren, se descarrilaron y, según EFE, dos cayeron por un terraplén.

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