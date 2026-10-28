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Choque de trenes en España: las preguntas que deja la tragedia de Urda

El siniestro llega a un mes de las elecciones y salpica al ministro Óscar Puente que hace una semana bromeó en TV sobre las averías en el sistema.

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Redacción Mundo
FOTODELDIA URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Estado del tren AVE tras el accidente en el que ha colisionado este miércoles con otro de Iryo en la línea Madrid-Andalucía, a la altura de Urda (Toledo) con un balance de, al menos, 64 fallecidos y decenas de heridos graves. EFE/Chema Moya
Estado del tren AVE tras el accidente en el que ha colisionado este miércoles con otro de Iryo en la línea Madrid-Andalucía, a la altura de Urda (Toledo).
Foto: EFE - Chema Moya

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El arquitecto Joaquín Torres se salvó de la tragedia porque se había levantado al baño. Iba en el vagón 5 del tren AVE que salió de Madrid hacia Sevilla este miércoles y, cuando volvió, el vagón de al lado estaba destrozado.

“Se me ha muerto una señora en los brazos”, le contó a El Español.

Más adelante, en el tren Iryo, Jordi Quintana llevaba unos diez minutos detenido cuando sintió el golpe. A las 8:54 de la mañana, cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, el AVE embistió por detrás al Iryo, que estaba parado en la misma vía….

Por Redacción Mundo

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