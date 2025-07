Colombiano enfrenta cadena perpetua por asesinato en Londres: esta es su historia

Imagen de referencia de Londres, Inglaterra. Foto: EFE - ANDY RAIN

El ciudadano colombiano Yostin Andrés Mosquera, de 35 años, fue declarado culpable del asesinato de una pareja de hombres, a quienes desmembró y decapitó en julio de 2024 en su domicilio de Londres.

El tribunal penal de Woolwich, al sureste de la ciudad británica, lo hizo responsable de la muerte de Albert Alfonso, de 62 años, y de Paul Longworth, de 71, de quienes congeló parte de sus restos y trasladó sus cadáveres en maletas hasta un puente de Bristol, suroeste de Inglaterra, donde fue arrestado, según se expuso durante el juicio.

Sin embargo, el pasado 30 de abril, en una de las sesiones, Mosquera negó el asesinato de ambos hombres, que sucedió en el barrio londinense de Shepherd’s Bush, al oeste de la ciudad. Solo reconoció el homicidio de Alfonso, sobre el cual alegó “pérdida de autocontrol” durante el acto. Además, acusó a este de causar la muerte de Longworth, que falleció de un martillazo en el cráneo.

La investigación del doble crimen fue “una de las más angustiosas” para la Policía Metropolitana de Londres, según reconoció en un comunicado su inspector jefe, Ollie Stride, que describió el “traumático” video que descubrieron los investigadores y en el cual se puede ver el momento de los asesinatos.

El juez Bennathan adelantó que la sentencia, que se dará a conocer el 24 de octubre, será de cadena perpetua. También ordenó un informe psiquiátrico para “saber si hay algo en este caso que no se sabe” y agradeció al jurado su colaboración por enfrentarse a las contundentes pruebas que se presentaron.

“Fueron eventos brutales y leer al respecto es una cosa terrible, pero verlo es realmente impactante”, dijo el juez, que llegó a ofrecer a los miembros del jurado apoyo psicológico de la corte si lo necesitan.

La Fiscalía alegó en las sesiones que el colombiano “difícilmente podía negar” la muerte de Alfonso atendiendo al mencionado video, que demostraba que Mosquera se encontraba en pleno control de sus facultades durante el crimen.

El connacional, definido como un “actor pornográfico”, viajó al Reino Unido en varias ocasiones y tuvo encuentros sexuales previos a cambio de dinero con Alfonso y Longworth, quienes también lo visitaron en Colombia.

Mosquera fue detenido a primera hora de la mañana del 13 de julio en una estación de tren de Bristol, tres días después de que la Policía encontrara dos maletas con restos humanos en las inmediaciones del puente colgante de Clifton.

