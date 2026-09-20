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Colombianos trabajando en España: la cruda cara del “sueño español”

El país lidera la regularización migratoria en España. Es una noticia positiva, pero muchos colombianos siguen en la precariedad.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
20 de septiembre de 2026 – 09:00 a. m.
MADRID, 06/06/2026.- Detalle de las banderas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha aterrizado el avión de la compañía Ita Airways en el que viaja el papa León XIV para iniciar su primera visita apostólica a España hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a las islas Canarias. EFE/Mariscal
La regularización extraordinaria formalizó a más de 337.000 extranjeros en España. / EFE
Foto: EFE - Mariscal

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La afiliación de trabajadores extranjeros en España alcanzó en agosto de este año un máximo histórico de 3,5 millones de ocupados, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones revelados esta semana, un aumento considerable del 15,7 % respecto al mismo mes de 2025 cuando se registraron 3,06 millones de afiliados. Y dentro de ese salto hay un protagonista claro: Colombia.

Con 368.901 cotizantes, los colombianos ya son la segunda nacionalidad extranjera en el mercado laboral español, por encima de rumanos y…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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