Comentarios racistas de asesor de Vox rompen negociación presupuestaria en Aragón (España)

Marcos Francoy, asesor de Vox en las Cortes de Aragón, publicó en X varios mensajes con contenido racista, antisemita y de tono fascista. Ante ello, el presidente aragonés Jorge Azcón exigió su destitución inmediata como condición para mantener las negociaciones con Vox, especialmente sobre los presupuestos autonómicos de 2026.

Marcos Francoy, asesor de Vox, difundió mensajes racistas, antisemitas y fascistas en redes.

Jorge Azcón, presidente de Aragón exigió su destitución para continuar las negociaciones con Vox.

El partido ultraderechista respondió que ya había iniciado su desvinculación, pero rechazó el “chantaje”.

Vox anunció que no negociará los presupuestos autonómicos de 2026 con el Partido Popular de Aragón.

Azcón calificó la postura de Vox como una “pataleta” y un “error garrafal”.

Entre sus publicaciones estaban imágenes del fundador de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista) haciendo el saludo fascista con el lema “Día de la Raza” o una escultura de José Antonio Primo de Rivera (figura central del fascismo español.) acompañado del texto “Lo volveremos a internar”. Estas publicaciones ya no están disponibles porque el asesor eliminó su cuenta.

También publicó mensajes que señalaban la “grotesca influencia de la sinagoga de Satán entre los profesionales médicos” y promovían ideas de “reemplazo étnico”, con propuestas de “remigrar a todos los no españoles de sangre” y fomentar la natalidad de españoles autóctonos.

Aragón es una comunidad autónoma situada en el noreste de España que cuenta con varios partidos políticos, entre los cuales se destacan dos: el Partido Popular de Aragón (PP), partido gobernante encabezado por Jorge Azcón, y Vox, partido de ideología ultraderechista.

Estas expresiones generaron una fuerte condena de Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón y del PP en la comunidad, quien calificó estos mensajes de intolerables e incompatibles con los valores democráticos, según El Mundo.

A través de un comunicado, Vox ha respondido a Azcón que hace ya una semana que han iniciado los “trámites y pasos previos imprescindibles” para “prescindir” de los servicios de Marcos Francoy por pérdida de confianza.

Pero también aseguran que no va a aceptar un “chantaje”, anuncian que no se sentarán a negociar ningún acuerdo presupuestario para 2026 e instan al PP a buscar a alguien que “esté dispuesto a aceptar órdagos oportunistas y mezquinos”.

Tras ese comunicado, Azcón ha calificado de “pataleta” y “error garrafal” la decisión de Vox de condicionar la negociación de los presupuestos al futuro de un asesor que vertió en las redes sociales comentarios “incompatibles con los valores democráticos”.

Ante la pregunta de si eso significa que podría estar más cerca un adelanto electoral, el presidente aragonés se limitó a contestar que será Vox quien tenga que explicar su posición respecto al documento “más importante que se tramita cada año en una democracia”

