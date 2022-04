¿Cómo avanzan las negociaciones entre Rusia y Ucrania?

Soldados ucranianos sentados en un vehículo militar blindado en la ciudad de Severodonetsk, región de Donbás, el 7 de abril de 2022, en medio de la invasión militar rusa lanzada contra Ucrania. Foto: FADEL SENNA

Aunque los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania no cesan, desde que Vladimir Putin comenzó un ataque militar en contra de su vecino país el pasado 24 de febrero, ambos países siguen en negociaciones. El último intento viene de parte de Putin, el presidente ruso, quien le envió directamente a Kiev una carta con los requerimientos para un cese al fuego.

De acuerdo con Mijaílo Podoliak, principal asesor del presidente Volodimir Zelenski, “la parte rusa estudió nuestras propuestas y expresó su posición. Ahora es nuestro turno para analizar, comparar y sacar conclusiones, incluidas las de carácter político y legal”, según reportan varios medios ucranianos.

Por su parte, Rusia también anunció el envío de los documentos a Ucrania, “con formulaciones absolutamente claras y desarrolladas”, así lo indicó el portavoz de Putin, Dmitri Peskov. A su vez, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, comentó cuáles han sido las principales exigencias de Moscú y, además, aseguró que “las conversaciones para asegurar el estatus neutral de Ucrania, fuera de cualquier bloque y sin armas nucleares, continúan”. Asimismo, mencionó cuáles son los requerimientos por parte de Rusia, entre los que incluyó la desmilitarización del país, la restauración del ruso como idioma oficial, el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia y la independencia del Donbás.

Aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo oficial, las negociaciones que se han dado entre Rusia y Kiev han sido beneficiosas, particularmente la última reunión que tuvieron ambos países en Estambul. Referente a este listado de requerimientos de parte de Rusia, todavía no es claro cuándo recibirán una respuesta por parte de Kiev, ya que, según afirmó Peskov, “eso depende de la parte Ucrania”, se lee en el diario español El País.

Tampoco se conoce si Rusia le otorgó un plazo a Ucrania, y se puede inferir que no ha sido así dada la respuesta de Peskov, aunque sí se conoce que de parte del Kremlin existen acusaciones hacia Ucrania, las cuales mencionan que este país retrasa a propósito las negociaciones. Según Peskov, “la dinámica de trabajo de la parte Ucrania deja mucho que desear. Los ucranios no muestran una gran inclinación a intensificar el diálogo”.

Por su parte, Zajárova también criticó a la delegación ucraniana afirmando que Rusia ya no confía en Ucrania y, además, señaló que a las negociaciones no les ha ido bien desde el principio, puesto que desde el comienzo fue “un circo en sentido figurado y directo por parte del régimen de Kiev: que vienen, que no vienen, que participan, que no participan (...). ¿Estábamos listos para eso en Moscú? Claro que sí”.

También aclaró que estos malos resultados en las negociaciones provienen desde el inicio del conflicto entre ambos países, cuando se implementaron los acuerdos de Minsk en el 2014, lo que fue usado como pretexto por Rusia para invadir a Ucrania este año, según indica este citado medio.

De hecho, ambos países se han acusado de prolongar las negociaciones para poder reorganizar sus tropas. Sin embargo, según Putin, la retirada de sus tropas es la segunda fase de la operación y, en parte, fue una concesión por el progreso de las negociaciones en Estambul, en Turquía.

Aunque para Lavrov esta retirada de tropas de parte de Rusia no fue “apreciada” por Ucrania, el retiro de las tropas de las ciudades de Chernihiv y Kiev fue realizado por Rusia como un “gesto de buena voluntad”.

Las negociaciones en este país, aunque fueron recibidas de forma positiva por parte de Rusia, a nivel interno fueron muy criticadas por sectores nacionalistas. Según el borrador de esta negociación, y de acuerdo a lo explicado por El País, “Kiev obtendría la garantía de que varios países la armarán en pocos días, si es atacada, aunque esta protección excluiría cualquier conflicto tanto en Crimea como en el Donbás. El Gobierno ucraniano ofreció al Kremlin abordar en un plazo de 15 años el estatus de la península del mar Negro, y en otras reuniones independientes la situación de la zona oriental del país”.

