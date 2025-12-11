Con peluca y ayuda de EE. UU.: lo que se ha dicho de la salida de Machado de Venezuela

María Corina Machado a su llegada a Noruega. Foto: AFP - AFP

La opositora venezolana María Corina Machado, premio nobel de la paz, llegó la madrugada del jueves a Oslo, en su primera aparición pública en casi un año tras haber salido de manera clandestina de Venezuela.

Pocos detalles se filtraron del viaje en el que, según afirmó, “tantas personas arriesgaron su vida” para que ella pudiera dejar su país. Esto es lo que se sabe sobre su salida de Venezuela y su posible intención de regresar.

Incertidumbre hasta el final

El sábado 6 de noviembre, el Instituto Nobel anunció a la AFP que la opositora venezolana viajaría a Oslo para recibir su premio Nobel.

Pero la tradicional rueda de prensa de la galardonada, prevista el martes 9 de diciembre, un día antes de la entrega del premio, se pospuso y luego fue cancelada.

“Simplemente no sé dónde se encuentra exactamente”, admitió el miércoles el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

Unas horas antes de la entrega del premio, el instituto anunció que Machado no estaría presente en la ceremonia y que su hija, Ana Corina, recibiría el galardón en su lugar.

La entidad precisó sin embargo que llegaría a Oslo tras efectuar “un viaje en una situación de extremo peligro”.

La ganadora del Nobel apareció el jueves por primera vez en público en el balcón del Grand Hotel de Oslo, poco después de las 2 a. m. hora local. Fue aclamada durante varios minutos por decenas de seguidores eufóricos.

Su última aparición pública se remontaba al 9 de enero en Caracas, durante una manifestación contra la toma de posesión del presidente de izquierda Nicolás Maduro para su tercer mandato.

¿Cómo salió de Venezuela?

La opositora venezolana aseguró el jueves que recibió “ayuda del gobierno de Estados Unidos” para salir del país.

Machado pasó a la clandestinidad después de las presidenciales de julio de 2024 que otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro. Los resultados no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea ni por varios países de Latinoamérica.

Según el Wall Street Journal (WSJ), llevaba una peluca y un disfraz cuando inició su viaje de salida el lunes por la tarde.

Primero tuvo que viajar desde las afueras de Caracas, donde llevaba un año escondida, hasta un pueblo pesquero.

Dos personas la ayudaron a escapar y el pequeño grupo atravesó diez puestos de control militares, evitando en cada ocasión ser capturados, antes de que llegar a la costa venezolana hacia la medianoche, según el periódico.

El martes realizó una peligrosa travesía por el mar Caribe hasta la isla de Curazao. Según el WSJ, se avisó al ejército estadounidense de esta travesía para evitar que la embarcación sea blanco de ataques.

Machado llegó a Curazao alrededor de las 3 p. m. del martes. Fue recibida por un empresario privado especializado en este tipo de operaciones, que la atendió a petición de la administración Trump, según el diario estadounidense.

Tras unas horas de descanso, embarcó en un vuelo privado a Oslo el miércoles por la mañana. Llegó sin equipaje, con lo puesto. “Ni siquiera tuve tiempo de darme una ducha”, dijo a la BBC.

¿Regresará Machado a Venezuela?

“No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto”, declaró la opositora, de 58 años, en inglés.

Machado no precisó cómo piensa regresar a su país. El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró a AFP que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba su país, donde se la acusa de “actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo”.

Estar en la oposición en Venezuela y enfrentarse al poder del presidente Nicolás Maduro es “muy peligroso”, afirmó.

Elogiada por sus esfuerzos en favor de la democracia en Venezuela, los adversarios le reprochan su afinidad con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien dedicó su Nobel.

Maduro acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.

