Crisis de combustible en Cuba obliga a aerolíneas rusas a suspender vuelos a la isla

Varias aerolíneas rusas anunciaron este miércoles 11 de febrero que solo operarán vuelos de regreso desde Cuba hacia Rusia, suspendiendo temporalmente sus rutas hacia la isla debido a la crisis de combustible en el país caribeño.

“Debido a las dificultades para repostar combustible en Cuba, Rossiya Airlines (parte del Grupo Aeroflot) y Nordwind Airlines (Nordwind) se han visto obligadas a realizar ajustes en sus horarios de vuelo a los aeropuertos del país”, indicó la agencia aeronáutica civil Rosaviatsiya en un comunicado.

Las autoridades precisaron que, en los próximos días, Rossiya Airlines ejecutará vuelos exclusivamente de retorno con pasajeros desde La Habana y Varadero hacia Moscú, con el objetivo de asegurar la evacuación de turistas rusos varados.

Añadieron que no programarán más vuelos hacia la isla hasta que la situación mejore. No obstante, el mismo comunicado asegura que mantienen constante comunicación con las autoridades aeronáuticas cubanas para hallar una solución al problema.

Cuba enfrenta una crisis energética desde hace semanas, tras el bloqueo impuesto por Estados Unidos al acceso del régimen cubano al petróleo venezolano que solía adquirir. La captura de Nicolás Maduro desencadenó esta restricción, dejando a la población ante frecuentes y prolongados apagones, según CNN.

La economía cubana sufre un fuerte impacto por estos bloqueos, que ahora alcanzan al turismo. Tanto Estados Unidos como Rusia han advertido en contra viajar a la isla debido a la escasez de energía y combustible, pese a que Rusia representa la segunda mayor fuente de turistas para Cuba.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, calificó la situación en Cuba como “realmente crítica”. Indicó que Rusia analiza opciones para apoyar a La Habana y atribuyó las complicaciones energéticas a las restricciones impuestas por Washington, que “sofocan al país y le crean enormes dificultades”.

