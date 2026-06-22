Crisis en Reino Unido: el primer ministro británico, Keir Starmer, presentó su renuncia

Algunas encuestas colocaban a Keir Starmer como el primer ministro británico más impopular del país en décadas, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

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Keir Starmer, el abogado que cambió el rumbo del Partido Laborista para acercarlo a posiciones más de centro, quería también transformar Reino Unido, pero tras menos de dos años como primer ministro británico se va superado por las críticas.

Algunas encuestas lo colocaban como el primer ministro británico más impopular del país en décadas, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida.

El líder, con semblante sombrío, anunció su dimisión el lunes frente al número 10 de Downing Street, aceptando que debía marcharse “con buena disposición y elegancia”.

Starmer, de 63 años, dimitió como líder laborista, pero seguirá en el puesto hasta septiembre, hasta el congreso de su partido. El favorito para sustituirle es Andy Burnham, del ala izquierda del laborismo, y hasta ahora alcalde del Gran Mánchester.

En una inusual muestra de emoción, Starmer pareció contener las lágrimas este lunes, mientras rendía homenaje a su familia, antes de alejarse para fundirse en un abrazo con su esposa.

Triunfo en las elecciones

Todo parecía de color de rosa para el séptimo primer ministro británico de su formación política, tras poner punto final, el 4 de julio de 2024, a catorce años de gobiernos conservadores.

“El trabajo para el cambio comienza de inmediato. Pero no tengan ninguna duda, reconstruiremos el Reino Unido”, declaró en su primer discurso al llegar al poder.

Sus medidas económicas y sociales no calaron hondo en la población británica y los continuos sondeos le dejaban malparado, colocando en clara primera posición al partido antiinmigración Reform UK, de Nigel Farage.

Por al final no ha sido Farage el que le ha sacado del puesto, sino las rebeliones en su partido.

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Tuvo en contra muy pronto al ala izquierda de sus diputados con medidas consideradas antisociales, sobre las que tuvo que dar marcha atrás parcialmente frente a la rebelión interna.

Ese ala izquierda también le enfrentó tras el endurecimiento de la política migratoria que llevó a cabo para intentar frenar el ascenso del partido antiinmigración Reform UK.

Tampoco escapó a los escándalos dentro de su gobierno, con dimisiones en su partido, como la número dos del partido, Angela Rayner, en septiembre de 2025, por no haber pagado unos impuestos inmobiliarios.

También le hizo daño una decisión tomada a los pocos meses de llegar al poder, en diciembre de 2024.

En esa fecha, Starmer nombró a Peter Mandelson como embajador británico en Estados Unidos, pese a que había sido cercano al criminal sexual Jeffrey Epstein, que se suicidó en prisión en 2019.

Laborista desde la cuna

Starmer, laborista desde la cuna, heredó su nombre de pila de Keir Hadie, fundador y primer líder del partido a principios del siglo XX.

El todavía primer ministro se hizo con las riendas del partido hace seis años.

Starmer sucedió al frente del partido en abril de 2020 a su predecesor, Jeremy Corbyn, defensor de una ideología más izquierdista, tras un duro revés laborista en las elecciones legislativas de 2019.

Tras aquel fracaso, Starmer pegó un golpe de timón en la formación, alejándola de las tesis más radicales de Corbyn.

Starmer accedió por primera vez al Parlamento como electo por el barrio londinense de Holborn y Saint Pancras en 2015.

Entró, por tanto, tarde en la política. Con 52 años. Una edad en la que el antiguo líder laborista Tony Blair dejó de ser cabeza del partido.

Pero su ambición por volar alto la dejó clara desde el principio, cuando hace tiempo se le preguntó cómo le gustaría ser recordado.

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“Como alguien que logró un gobierno laborista audaz y reformista. Como un gran padre y amigo”, resumió en aquella entrevista.

Nacido en el barrio londinense de Southwark, en el sur de la ciudad, estudió derecho en la Universidad de Leeds, para continuar su formación como abogado en Oxford.

Starmer, abogado de gran reputación, conoció a su mujer, Victoria, con la que tiene dos hijos, por cuestiones laborales, ya que también ella se dedica al derecho.

El apellido Starmer tiene su origen en el nombre de una persona cuya personalidad o apariencia recuerda a una estrella (Star en inglés).

Pero su estrella fue perdiendo brillo desde el principio, hasta su renuncia este lunes.

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