Crisis política en Francia: renuncia el primer ministro Lecornu; es el tercero en un año

El primer ministro saliente de Francia, Sébastien Lecornu, ofrece una declaración en el Hotel Matignon en París, Francia, el 6 de octubre de 2025. Foto: EFE - STEPHANE MAHE / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Medio día después de designar a su gabinete, el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, presentó su renuncia al presidente Emmanuel Macron, quien la aceptó.

En un nuevo capítulo de la crisis política en el país europeo, el político de 39 años deja el cargo, 27 días después de ser nombrado. Es el tercer jefe de Gobierno que renuncia en un año y el quinto en el segundo mandato de Macron.

🔑Las claves de la renuncia de Lecornu (por si tiene afán)

Sébastien Lecornu renunció como primer ministro de Francia apenas 27 días después de asumir el cargo.

Emmanuel Macron aceptó su renuncia, lo que agrava la crisis política que vive el país desde 2024.

La falta de mayoría en la Asamblea Nacional ha impedido al gobierno avanzar en sus reformas y presupuestos.

El regreso de Bruno Le Maire al gabinete generó tensiones con el partido aliado Los Republicanos.

Otros líderes de Europa como, Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon exigen elecciones anticipadas y responsabilizan a Macron por la inestabilidad.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aceptó este lunes la renuncia de Sébastien Lecornu, su tercer primer ministro en un año, horas después de anunciar un nuevo gabinete que generó rechazos en las filas de la oposición, pero también entre sus aliados y sus propios ministros.

Le recomendamos: Las ratas de París encuentran un aliado político inesperado

Su renuncia suma un nuevo capítulo a la crisis política que vive Francia desde las elecciones legislativas anticipadas de 2024, que dejaron una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías y dividida en tres grandes bloques: izquierda, centroderecha gobernante y ultraderecha.

La líder ultraderechista Marine Le Pen, cuyo partido lidera los sondeos, consideró “absolutamente necesario” un nuevo adelanto electoral de las legislativas, mientras que el referente del partido Francia Insumisa Jean-Luc Mélenchon pidió la destitución deMacron, cuyo mandato termina en 2027.

Lecornu, de 39 años, había asumido el cargo el 9 de septiembre con la misión de elaborar unos presupuestos para el año 2026 sin mayoría y en un contexto preelectoral. Francia elige a sus alcaldes en marzo y a un nuevo presidente en 2027.

Le podría interesar: ¿Quién es Sarah Mullally, la primera mujer en cabeza de la Iglesia de Inglaterra?

“Las condiciones ya no estaban reunidas” para ejercer como jefe de gobierno y aprobar unos presupuestos para 2026, dijo Lecornu, en una declaración a la prensa.

El detonante fue el anuncio de su gobierno el domingo por la noche, en el que repetían la mayoría de ministros y en el que se anunció el regreso del exministro de Finanzas entre 2017 y 2024, Bruno Le Maire, al frente de la cartera de Defensa.

Este nombramiento creó malestar en el partido conservador Los Republicanos (LR), socio de la alianza de Macron en el gobierno desde septiembre de 2024 y que había convocado este lunes una reunión extraordinaria.

También puede leer: Francia protesta contra los recortes presupuestarios y la política fiscal de Macron

La razón esgrimida es que el presidente de LR y también ministro del Interior, Bruno Retailleau, no fue informado del regreso de Le Maire, del partido de Macron, a quien muchos ven responsable del elevado nivel de deuda pública (115,6% del PIB) del país.

El gobierno saliente se mantendrá en funciones hasta el nombramiento de uno nuevo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com