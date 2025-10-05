Un supuesto plan de lavado de dinero relacionado con los hijos de Maduro fue desmantelado por el FBI

Nicolás Maduro en una rueda de prensa desde Caracas, Venezuela. Foto: EFE - Miguel Gutierrez

Dos hombres en Miami, Florida, han sido acusados con relación a un supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Nicolás Maduro, tras una investigación del FBI, según informó la cadena FOX.

Arick Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos del líder chavista y sus socios, tras recibir transferencias de particulares y empresas en Venezuela, de acuerdo con la información de la agencia, citada por el canal de televisión.

Las autoridades federales pusieron en la mira a los acusados desde 2019. Tres años más tarde, una operación encubierta reveló que Komarczyk y Carbajal acordaron transferir US 100.000, que se creen que eran fondos sancionados pertenecientes a miembros del Gobierno venezolano.

El FBI afirmó que los hombres lograron ingresar cerca de US 25.000 a Estados Unidos. Se cree que la operación implicó una red de blanqueo de dinero de varios países.

Kormarczyk fue acusado el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami de lavado de dinero y de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta cargos también por eso último. Él, de nacionalidad uruguaya, fue detenido cuando viajaba en un vuelo de deportación de República Dominicana que hizo escala en Estados Unidos. Kormarczyk, por su parte, no ha sido arrestado y las autoridades consideran que se encuentra en Venezuela.

El director del FBI, Kash Patel, dijo a la televisión que las tramas de lavado de dinero vinculadas a Maduro eran “salvavidas criminales” para su régimen. Él compartió la exclusiva de FOX junto a un mensaje en el que aseguró que Maduro es un “corrupto” y un “dictador narcoterrorista”, además de que mencionó que Estados Unidos “no será un refugio seguro” para su dinero.

El jueves pasado, los dos senadores por Florida, los republicanos Rick Scott y Ashley Moody, presentaron un proyecto de ley para duplicar a US 100 millones la recompensa por la captura de Maduro y otra medida que prohibiría negocios con empresas vinculadas a su gobierno.

