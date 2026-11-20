Entre 2011 y 2020, el marido de la mujer francesa la drogó repetidamente sin que ella lo supiera, mezclando medicamentos con su comida o bebida. Lo de Joanne Young, quien fue abusada al menos por 15 años, se ha convertido en el primer…

Cuatro hombres fueron declarados culpables en Inglaterra de delitos sexuales contra una mujer que fue drogada por su marido, en un caso que recuerda a uno ocurrido en Francia. La víctima, Joanne Young, una madre de tres hijos de 49 años, renunció a su derecho al anonimato, al igual que lo hizo Gisèle Pelicot.

Entre 2011 y 2020, el marido de la mujer francesa la drogó repetidamente sin que ella lo supiera, mezclando medicamentos con su comida o bebida. Lo de Joanne Young, quien fue abusada al menos por 15 años, se ha convertido en el primer juicio de este tipo que concluye con condenas en el Reino Unido.

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Tras más de tres semanas de audiencias en Winchester (al sur de Inglaterra), dos hombres, Norman Macksoni, de 48 años, y Richard Wilkins, de 62 años, fueron declarados culpables de violar a Joanne Young. Otro más, Connor Sanderson-Doyle, de 32 años, fue declarado culpable de agresión y tocamientos sexuales. El cuarto acusado, Mohammed Hassan, de 38 años, fue condenado también por tocamientos sexuales. Los cuatro hombres fueron encarcelados de forma preventiva hasta que se emita su condena, previsiblemente a finales de diciembre.

Los procesados actuaban en connivencia con el exmarido de la víctima, Philip Young, quien publicaba anuncios en internet ofreciendo a desconocidos mantener relaciones sexuales con su esposa sin su consentimiento, mientras ella estaba dormida o inconsciente, en el domicilio de la pareja en Swindon, en el suroeste inglés.

Philip Young, de 50 años, que fue concejal en Swindon del Partido Conservador, se declaró culpable en enero de múltiples delitos sexuales contra su exesposa, entre ellos violaciones, voyeurismo y la administración de una sustancia con la intención de aturdirla o someterla. Él sacaba provecho de compartir una copa de vodka después de regresar de eventos sociales para poner en la bebida de ella sedantes como zolpidem y ketamina, que se cree que compraba en países como la India. Sus acciones delictivas se conocieron después de que la Agencia Nacional contra el Crimen detectara una actividad ilegal vinculada a él en la aplicación de mensajería y transmisión en vivo Kik.

Tras el allanamiento a su casa, según resumió el medio The Guardian, se descubrieron archivos digitales con videos que mostraban a su entonces esposa incapacitada, inmovilizada y siendo agredida sexualmente por varios desconocidos, quienes, según se supo después, fueron reclutados a través de Craigslist, Grindr, Reddit y sitios web de intercambio de parejas. Otro acusado, Dean Hamilton, de 47 años, se declaró culpable de violación y agresión sexual en este caso. Tanto él como Young conocerán su condena a finales de diciembre.

Además, la policía busca a otro sospechoso de haber violado o agredido sexualmente a la mujer. Al anunciar el jueves el veredicto del jurado contra los cuatro acusados, el juez Pushpinder Singh Saini subrayó que se trataba de "delitos sexuales particularmente graves" y advirtió que se enfrentaban a "importantes penas de prisión". Joanne Young, por su parte, recalcó ante el tribunal que no consintió que otros hombres tuvieran relaciones sexuales con ella. Sobre el veredicto, argumentó que las condenas significaban que "quienes se encuentren en una situación similar a la mía tendrán más probabilidades de denunciar y de tener fe en el sistema de justicia penal". Dijo que el consentimiento tiene que ser una prioridad para el gobierno, para que así "las mujeres estén debidamente protegidas en el futuro".

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