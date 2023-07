Cumbre UE-Celac: clima y comercio, temas clave en una cita no exenta de divisiones

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con Gustavo Petro durante la Cumbre UE-CELAC. Foto: EFE - OLIVIER MATTHYS

La tercera cumbre entre al UE y la CELAC, a todas luces, ha sido una apuesta del bloqueo europeo para seducir a la región latinoamericana y caribeña con el fin de crear alianzas económicas, ambientales y de avances democráticos más sólidos, a través de diferentes acuerdos comerciales y la puesta en marcha de proyectos para potenciar la lucha contra el cambio climático, apostando por energías renovables.

Europa quiere invertir en América Latina y el Caribe (ALC) al tiempo que intenta cortejar a los representantes de los 33 países de la CELAC que han acudido a esta reunión birregional de alto nivel en Bruselas, con propuestas que profundicen en las mejoras sociales y democráticas de una de las regiones más desiguales del planeta.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, tiene muy claro a qué vino a Bruselas: a poner sobre la mesa su propuesta de cambio de deuda por acción climática y a pedir que las relaciones entre la UE y ALC sean de verdad horizontales, en las que la región americana, hable, negocie y acuerde, desde la simetría y sin las presiones que puedan ejercer quienes, como, podría ser el caso de los 27 países de la UE, aprovechando su poderío económico, intenten hacer firmar acuerdos que únicamente los beneficien a ellos. Y en materia climática, Petro no tiene ninguna duda: la región latinoamericana podría, si se consiguen firmar acuerdos en los que todas las partes firmantes sean las beneficiarias, llegar a convertirse en la gran esperanza para la supervivencia del planeta.

Para él, tal como lo dijo en su discurso en la Cumbre de los Pueblos (reunión internacional que realiza la sociedad civil latinoamericana y europea, alternativa y paralela a la cumbre de los Estados y en la que fue recibido y aplaudido por al menos 600 personas), “Colombia se perfila como potencia mundial de la vida. Hablamos de una Colombia, desde nuestra esquina de Suramérica que pueda decirle al mundo que nuestra región también es una potencia de la vida. Es el momento de unirnos. Tenemos que conseguir una Suramérica que pueda hablar de la unidad de los sures para convocar al conjunto de la humanidad. Sin el cambio, en el que la vida de la naturaleza y de las personas valga más que el capital, pronto no habrá vida en el planeta tierra”.

Destacar coincidencias y reparar diferencias

La cumbre UE-CELAC, que se inició el lunes y termina este martes en Bruselas, tiene un objetivo claro de Europa para ALC: recuperar el tiempo perdido de ocho años de ausencias. Para ello propone que las dos regiones sean mucho más que socios comerciales; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso enfatizó en que las inversiones no sean únicamente para proyectos económicos y extracción de materias primas.

“Europa aspira a ser el socio de elección de América Latina y el Caribe como nosotros elegimos ser un socio para la región. Creemos que la oferta europea es diferente e importante”. Ella ve en esta cumbre un “nuevo principio para una vieja amistad” entre las dos regiones, y subraya: “Al contrario de otros inversores extranjeros, no solo estamos interesados en invertir en la extracción de las materias primas, queremos asociarnos con vosotros, construir capacidades de procesado, para hacer baterías y productos finales como vehículos eléctricos”. La Comisaria subrayó que la UE puede acompañar su inversión de “tecnología de primera clase y formación de alta calidad para los trabajadores locales”.

Von der Leyen enfatizó en su discurso que, “América Latina, el Caribe y Europa se necesitan uno a otro más que nunca en un mundo más competitivo y más conflictivo que nunca, el que todavía se recupera aún de la pandemia de covid-19, y padece el duro impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania”.

Para demostrar el compromiso con ALC, anunció que la Unión Europea invertirá más de 45.000 millones de euros en la región a través del programa europeo Global Gateway que ha nacido como alternativa al proyecto económico chino conocido como la Nueva Ruta de la Seda. “Más de 135 proyectos ya están en la línea de salida, desde el hidrógeno limpio hasta las materias primas críticas, y desde la expansión de las redes de cables de datos de alto rendimiento hasta la producción de las más avanzadas vacunas ARN”.

De otra parte, el presidente brasileño Lula da Silva, uno de los más mandatarios latinoamericanos más requeridos por la prensa, al igual que el colombiano Petro, recordó que “Brasil ha vuelto al escenario internacional” tras seis años de aislamiento al que lo sometió el anterior presidente Jair Bolsonaro. Todos los países presentes celebraron el regreso a la CELAC del más grande país suramericano y con la economía más fuerte de la región, que la había abandonado en 2020. En su discurso en el foro económico, y después del anuncio de inversión de la UE anunciado por la Comisaria, Lula dejó claro que “los países de Latinoamérica y el Caribe seguirán desempeñando un papel estratégico para Europa y el mundo en general. Necesitamos inversiones en infraestructura social y urbana”.

Al mismo tiempo, el mandatario brasileño, sabiéndose uno de los personajes más importantes en la cumbre, no perdió la oportunidad de destacar, respecto a la guerra que libra Rusia en Ucrania, que este conflicto “es una confirmación de que el Consejo de Seguridad la ONU no atiende a los actuales desafíos, a la paz y a la seguridad. Repudiamos con vehemencia el uso de la fuerza para resolver disputas”, destacó, a la vez que expresó su repulsa por las “sanciones y bloqueos, que penalizan a las poblaciones más vulnerables”, en clara oposición a las sanciones económicas aprobadas por la UE contra Rusia por haber comenzado la guerra.

Al respecto, la comisaria Von der Leyen, que espera que de esta cumbre, en la declaración final salga alguna pronunciación en contra de esta guerra (algo que parece improbable por el momento), señaló que lo que se debe destacar entre las dos regiones, más que las diferencias, son los principios. “Lo más importante es que creemos en los mismos valores. Vemos el mundo con los mismos ojos. Compartimos la misma fe en la Carta de las Naciones Unidas”.

Sin embargo, se sabe que para la declaración final de la cumbre, este tema ha sido de especial sensibilidad y de tensiones entre las dos regiones, ya que la UE desea que de aquí salga una condena, pero muchos países latinoamericanos y caribeños, entre ellos, Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, Venezuela, Nicaragua y Cuba, no están por la labor. Una parte de los mandatarios de estos países, piden una paz negociada para acabar con la guerra. Miientras que el presidente chileno Gabriel Boric, sí es partidario de conseguir un consenso para que de la cumbre surja algún pronunciamiento sobre esta guerra.

El asunto Venezuela

De otro lado, un tema que sobresalió en el primer día de la cumbre y que no estaba contemplado en el programa, ha sido la crisis de Venezuela. El alto representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad de la UE, Josep Borrell y el presidente francés Emmanuel Macron, se reunieron con los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, de Brasil, Lula da Silva y de Colombia, Gustavo Petro, para abrir un “diálogo político” con el fin de analizar la situación del país suramericano que no ha comenzado con los cambios democráticos esperados y que ha rechazado una delegación de observación de la UE para los próximos comicios. A dicha mesa fueron invitados también, la vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez, que acudió en lugar del presidente Maduro, y el representante de la Plataforma Unitaria de oposición, Gerardo Blyde. Lo hablado allí todavía no se ha hecho público.

Otros temas que reflejan algo de tirantez en las partes son el acuerdo de Mercosur, la situación política de Perú y el aislamiento internacional de Cuba. Sin embargo, respecto al primero, tanto Von der Leyen como Lula da Silva expresaron su optimismo para que de esta cumbre broten nuevos ánimos para propiciar una negociación que satisfaga a las dos partes: Tanto el presidente español Pedro Sánchez, también actual presidente de la UE, como el presidente brasileño y la comisaria europea, hablaron de la posibilidad de que el acuerdo comercial se firme antes de terminar 2023.

En materia económica y de desarrollo, uno de los puntos que han destacado las dos partes, es que en las dos regiones, ALC y UE, se genera el 21% del PIB mundial, cifra nada despreciable en el tema económico. Por ello, insisten en romper las barreras que se han levantado en ocho años y que consiguieron alejar a las dos regiones en detrimento de sus intereses regionales y birregionales.

De esta cumbre saldrá el compromiso de continuar celebrando esta reunión de alto nivel entre 60 mandatarios de igual número de países, cada dos años y sin interrupciones. Por ello, al cierre de esta III Cumbre en Bruselas, uno de los protagonistas será el presidente colombiano Gustavo Petro, ya que será Colombia la que realizará la IV Cumbre en 2025, al serle adjudicada por unanimidad de los 33 países que la integran, la presidencia pro tempore de la CELAC

