Ahora, el grupo de más de 70 parlamentarios británicos no solo respondió sino que ratificó su apoyo a la implementación aseverando que es un asunto que no solo compete al gobierno nacional. "El Gobierno británico ha apoyado…

El enfrentamiento entre el gobierno de Abelardo de la Espriella y un grupo de parlamentarios británicos continúa después de que este grupo respondiera a la Cancillería colombiana defendiendo su apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, acción que la oficina de exteriores calificó de “interferencia improcedente”.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Ahora, el grupo de más de 70 parlamentarios británicos no solo respondió sino que ratificó su apoyo a la implementación aseverando que es un asunto que no solo compete al gobierno nacional. "El Gobierno británico ha apoyado la implementación del Acuerdo de 2016, y el Reino Unido sigue siendo el país redactor (penholder) de las resoluciones sobre Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Muchos de nosotros hemos visitado el país, tenemos un interés de larga data en Colombia, hemos apoyado el proceso de paz y hemos compartido nuestras propias experiencias de construcción de paz derivadas del Acuerdo de Viernes Santo", reza la respuesta, firmada por Jo Stevens, parlamentaria laborista.

Afirman que tanto las Farc como el Gobierno Nacional pidieron a la ONU que verificara el cumplimiento del acuerdo y dicha solicitud fue atendida bajo tres resoluciones entre 2016 y 2017. Bajo esta lógica argumentan que el cumplimiento pasa a ser un asunto de interés internacional. La misión de verificación de Naciones Unidas fue renovada este año.

"El Acuerdo de Paz colombiano de 2016 sigue siendo un referente internacional de construcción de paz, reconocido por situar a las víctimas en su centro mediante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas", enfatiza la respuesta a la Cancillería.

El comunicado cierra ratificando que el primer mensaje enviado por los parlamentarios, el 24 de noviembre, solamente ratifica los asuntos que consideran prioritarios para la implementación del Acuerdo de Paz. A juicio de la Cancillería, este tipo de pronunciamientos por parte de legisladores de un Estado extranjero “ignora los principios de respeto a la soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, pilares fundamentales del derecho internacional y de las relaciones entre naciones amigas”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 35 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com