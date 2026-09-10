Denuncias de agresión sexual en escuelas en París: alcalde y exalcaldesa, bajo investigación

Reunidas en torno a la asociación MeTooEcole, unas 15 familias con hijos escolarizados en diferentes colegios pidieron a la justicia que examine qué sabían los regidores sobre las supuestas agresiones por parte de monitores de actividades extraescolares y si actuaron…

La justicia francesa investiga si la exalcaldesa de París, Anne Hidalgo, y su sucesor, Emmanuel Grégoire, actuaron para remediar los casos señalados de agresiones sexuales en las escuelas, tras una denuncia de varias familias, anunció este jueves la fiscal de la capital francesa.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Reunidas en torno a la asociación MeTooEcole, unas 15 familias con hijos escolarizados en diferentes colegios pidieron a la justicia que examine qué sabían los regidores sobre las supuestas agresiones por parte de monitores de actividades extraescolares y si actuaron para frenarlas. «Recibimos las denuncias y se abrieron las investigaciones», declaró a la radio France Inter la fiscal de París, Laure Beccuau, precisando que reagruparon varias denuncias de «distintos orígenes».

Publicidad

Le sugerimos: Trump promete USD 5.000 a estadounidenses si los republicanos siguen controlando el Congreso

La última denuncia, presentada por el colectivo de familias, menciona la puesta en peligro deliberada de la vida ajena, la omisión de socorro a persona en peligro y la no denuncia de delitos que afectaban a niños, en ocasiones de entre dos y cuatro años.

Este escándalo estalló a inicios de 2025, pero los casos de abusos sexuales a menores protagonizan las portadas en los últimos meses en Francia, donde cada tres minutos un niño es víctima, según la Comisión Independiente para el Incesto y Agresiones Sexuales a Niños (Ciivise). Desde comienzos de 2026, el Ayuntamiento de París suspendió a 132 monitores de actividades extraescolares, 52 de ellos por sospechas de violencia sexual o sexista (20 en 2025).

Al llegar al cargo en marzo, el socialista Grégoire —mano derecha de Hidalgo entre 2018 y 2024— asumió errores y puso en marcha un plan de acción de 20 millones de euros (USD 23,2 millones) para prevenir las agresiones sexuales en las escuelas y guarderías parisinas. Su predecesora dijo el miércoles que estaba «al lado de las familias» de las víctimas y que compartía «su dolor», en una entrevista en Francia Inter, pero evitó disculparse.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com