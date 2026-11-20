Las autoridades lograron detener a los sospechosos poco antes de que se cometiera el crimen. Dos personas fueron acusadas el viernes de intento de asesinato y de haber ayudado a un…

El plan debía ejecutarse el 25 de septiembre durante un concierto en las afueras de Copenhague con la colaboración de una banda danesa, Loyal to Familia, declarada ilegal en 2021.

Dinamarca anunció este viernes que expulsará al agregado de defensa de la embajada rusa después de acusar a Rusia del frustrado intento de asesinato de un rapero ucraniano en su territorio.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Las autoridades lograron detener a los sospechosos poco antes de que se cometiera el crimen. Dos personas fueron acusadas el viernes de intento de asesinato y de haber ayudado a un servicio de inteligencia extranjero a operar en Dinamarca.

Este caso deja a la vista "una Rusia cada vez más agresiva y dispuesta a asumir riesgos", afirmó el jefe de los servicios de inteligencia daneses (PET), Rasmus Kieffer-Kristensen, en rueda de prensa.

La primera ministra, Mette Frederiksen, lo considera un ejemplo "de la grave situación de seguridad en la que se encuentran Dinamarca y Europa".

"Nos enfrentamos a una Rusia acorralada, que actúa de manera más agresiva y con una mayor propensión a tomar riesgos", denunció Frederiksen, citada en un comunicado.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, escribió en X la "total solidaridad" del bloque "con las autoridades danesas y todos los Estados miembros que han sido recientemente objeto de ataques híbridos rusos".

"Estas acciones peligrosas son inaceptables y no quedarán sin respuesta. No nos dejaremos intimidar. Las tácticas y amenazas de Rusia no debilitarán la determinación de la Unión Europea de seguir apoyando a Ucrania", añadió.

En tanto, para el presidente francés, Emmanuel Macron, la "agenda agresiva" de Rusia en Ucrania y Europa constituye una "apuesta irresponsable" que sólo la aislará aún más.

"Nunca nos rendiremos"

El rapero, identificado por la prensa danesa con su nombre artístico Kyivstoner, tiene nacionalidad ucraniana y estadounidense.

Rusia lo acusa de estar implicado en una operación de contrabando de drones destinados a ser utilizados en un ataque ucraniano.

"El PET estaba, por lo tanto, atento a su seguridad cuando llegó a Dinamarca", explicó su jefe, Rasmus Kieffer-Kristensen.

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, anunció que convocó al embajador de Rusia para notificarle la decisión del gobierno de expulsar a su agregado militar en un plazo de siete días.

"Decimos las cosas muy claramente: les hemos desenmascarado", afirmó el canciller.

Publicidad

"La respuesta más fuerte que Dinamarca puede dar es no temblar y apoyar a Ucrania. Y tenemos la firme intención de seguir" respaldando a Kiev, añadió.

"No nos dejaremos intimidar. Nunca nos rendiremos. Nunca renunciaremos a lo que creemos", sostuvo la primera ministra.

Publicidad

Moscú ha prometido responder.

"Moscú dará una respuesta apropiada", indicó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, citada por la agencia de prensa TASS.

La embajada de Rusia en Copenhague lamentó la expulsión "por venganza" de su diplomático.

Publicidad

"Conforme a una mala costumbre, la parte danesa no se digna a presentar ningún elemento de prueba de la implicación de Rusia en este delito misterioso", escribió la legación diplomática en un comunicado.

"Línea roja"

Los hechos se remontan al 25 de septiembre. Según el jefe del PET, "la ejecución debía tener lugar esa misma noche", con motivo de un concierto del artista.

Publicidad

Poco antes del concierto, tres personas fueron interceptadas en un coche cercano. La incautación del vehículo permitió encontrar armas de fuego y cuchillos.

La policía y los servicios secretos sospechan que la banda Loyal to Familia ha participado en la planificación del asesinato.

Publicidad

"Es un grupo muy dispuesto a entrar en conflicto y a recurrir a la violencia", recordó el jefe de la policía del reino, Lasse Boje.

Pero ponerse a disposición de servicios de inteligencia extranjeros es cruzar "una línea roja", añadió.

Publicidad

El Ministerio de Justicia dijo que presentará un proyecto de ley que dará a los servicios de inteligencia daneses "mejores herramientas" para hacer frente a las amenazas.

En septiembre, el PET estimó que la situación actual podría llevar a un aumento de las actividades de influencia rusas y de la amenaza de espionaje y sabotaje en Dinamarca.

Publicidad

En este contexto tenso, el país escandinavo también ha anunciado su intención de suspender la concesión de visados no esenciales al espacio europeo de libre circulación Schengen para los rusos.

"Ahora intensificamos nuestros esfuerzos para suspender todas las visas no esenciales", afirmó el canciller.

Publicidad

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 35 % de descuento.

Publicidad

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com