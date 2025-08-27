Dinamarca llamó al encargado de negocios de EE. UU. por tensiones por Groenlandia

En marzo de 2025, varias personas se reunieron para protestar frente a la Embajada de los Estados Unidos en Copenhague, Dinamarca, tras las declaraciones de Trump sobre comprar el territorio de Groenlandia. Foto: EFE - NILS MEILVANG

Dinamarca convocó el miércoles al encargado de negocios estadounidense tras un informe de prensa sobre “intentos de injerencia” en Groenlandia, un territorio autónomo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere controlar.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Copenhague, el objetivo de la convocatoria es solicitar aclaraciones sobre los presuntos intentos de individuos relacionados con la administración estadounidense de influir en la opinión pública groenlandesa y reclutar a personas a independizarse, según fuentes citadas por la televisión pública danesa DR.

Dinamarca citó al encargado de negocios estadounidense tras un informe sobre presuntos intentos de injerencia en Groenlandia, en medio del interés de Donald Trump por la isla.

El Gobierno danés advirtió que no aceptará interferencias en sus asuntos internos, mientras Trump sostiene que la isla es clave para la seguridad de Estados Unidos y no descarta usar la fuerza.

Una investigación señala que funcionarios cercanos al republicano estuvieron en Groenlandia para indagar sobre tensiones históricas, lo que refuerza la preocupación por la influencia extranjera.

Sospechas de influencia externa en Groenlandia

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha dicho que su país necesita a esta isla rica en recursos por motivos de seguridad, y no ha descartado usar la fuerza para conseguirla.

De hecho, el mandatario estadounidense ha manifestado en repetidas ocasiones durante los últimos meses su interés por “hacerse” con la enorme isla “de un modo u otro”. Además, en 2019, Trump dijo que “le encantan los mapas” y aseguró que siempre ha pensado que el tamaño de la isla “es inmenso” y que, por ende, “debería formar parte de Estados Unidos”.

En medio de ello, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, en un comunicado enviado a la AFP, aseguró que “todo intento de injerencia en los asuntos internos será inaceptable”. Por ello, agregó: “Le pedí al Ministerio de Relaciones Exteriores convocar al encargado de negocios estadounidense para una reunión”.

Independencia de Dinamarca y lejanía con Estados Unidos

La gran mayoría de los casi 57.000 habitantes de Groenlandia quieren la independencia de Dinamarca, pero no desean formar parte de Estados Unidos, según una encuesta divulgada en enero.

La televisión pública danesa informó el miércoles que al menos tres funcionarios estadounidenses cercanos a Trump fueron observados recientemente en Groenlandia intentando recopilar información sobre asuntos que han generado tensión entre la isla y Dinamarca, incluyendo la remoción forzada de niños groenlandeses de sus familias y un escándalo de anticoncepción forzada.

“Somos conscientes de que actores foráneos continúan mostrando interés en Groenlandia y su posición en el reino de Dinamarca”, afirmó el ministro Rasmussen: “Por ello, no sorprende constatar los intentos externos de influir en el futuro del reino”.

El caso de Groenlandia

La situación recuerda el contexto de las elecciones en la isla, en las que ganó un partido independentista conocido como el Partido Demokraatit (democrático), que obtuvo casi el 30 % de los votos.

“Groenlandia necesita que nos mantengamos unidos en un momento de gran interés desde el exterior”, expresó el líder del partido, Jens-Frederik Nielsen, quien hizo referencia, de forma indirecta, a las declaraciones de Trump.

Por otra parte, la situación de Groenlandia representa un tema sensible para Dinamarca. A inicios de este año, la primera ministra del Estado europeo, Mette Frederiksen, se disculpó por un experimento social llevado a cabo en los años 50, cuando niños inuit fueron separados de sus familias para ser “reeducados como daneses modelo”.

Además, en este contexto, empezando 2025, Múte Egede, ex primer ministro groenlandés, declaró que el territorio debe liberarse de “las cadenas del colonialismo”, impulsando el sentimiento nacionalista que crece entre las nuevas generaciones.

Es por esto que analistas prevén un referéndum de independencia exitoso en un futuro, aunque advierten que esto podría traer nuevos retos, dado que el 60 % de la economía de Groenlandia depende de Dinamarca.

