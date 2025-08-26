Trump buscará que asesinatos en Washington se castiguen con pena de muerte

Miembros armados de la Guardia Nacional patrullan en el National Mall, cerca del Monumento a Lincoln, en Washington D. C., el 26 de agosto de 2025. Foto: AFP - SAUL LOEB

El presidente Donald Trump dijo el martes que buscará la pena de muerte para los asesinatos en Washington, como parte de una ofensiva contra lo que considera crimen fuera de control en la capital de Estados Unidos.

“Si alguien mata a alguien en la capital, Washington D. C., vamos a buscar la pena de muerte. Y es una medida preventiva muy fuerte y todos los que lo han escuchado están de acuerdo”, dijo Trump en una reunión del gabinete.

El anuncio se produce después de que el republicano desplegara la Guardia Nacional en Washington, administrada por demócratas, y tomara el control federal del departamento de policía de la ciudad a principios de este mes.

Washington —formalmente conocido como el Distrito de Columbia— abolió la pena de muerte en 1981.

La capital de Estados Unidos tiene un estatus legal único, ya que no es un estado y opera bajo una relación con el gobierno federal que limita su autonomía y otorga al Congreso un control extraordinario sobre asuntos locales.

“Antes, durante y después de la fundación de Estados Unidos, nuestras ciudades, Estados y el país en su conjunto han dependido continuamente de la pena de muerte como el máximo disuasivo y el único castigo adecuado para los crímenes más atroces”, agregó el mandatario.

Sin embargo, el Death Penalty Information Center indicó para el medio Axios que estudios no han encontrado “evidencia significativa” de que la pena de muerte actúe como elemento disuasorio del crimen.

“La idea de regresar a los estados donde se cometieron los delitos para ver si pueden procesar con pena de muerte probablemente sea inconstitucional”, aseguró Abraham Bonowitz, director ejecutivo de Death Penalty Action para The Guardian.“Mucho de esto parece vengativo, no se trata solo de los prisioneros individuales, sino también de una manera de contraatacar a las conmutaciones del presidente Biden”.

Trump utilizó este vacío legal para enviar a la Guardia Nacional a Washington para combatir lo que considera un estallido de crimen desenfrenado y la presencia de personas sin hogar.

El lunes se jactó de una racha de varios días sin asesinatos en la ciudad y dijo que estaba tomando medidas para embellecer la capital, donde se encuentran la Casa Blanca, el Capitolio y otras instituciones clave del país.

Además, los miembros de la Guardia Nacional comenzaron a portar armas en Washington el domingo.

Trump considera medidas similares para otras ciudades administradas por la oposición demócrata, incluidas Chicago, Nueva York y Baltimore.

👉 ¿Cómo puede aplicarse la pena de muerte en Washington?

La mayoría de los asesinatos en Washington D. C. se procesan bajo la ley local, aunque los fiscales podrían solicitar la pena de muerte para los delitos que caen bajo las leyes federales, según la BBC.

La aplicación de la pena de muerte depende del aval de un jurado, lo que constituye un reto en una ciudad donde la mayoría de los habitantes rechaza esta medida. El presidente no precisó cómo pretende llevar a cabo la propuesta.

Trump reactivó la pena de muerte a nivel federal a través de una orden ejecutiva firmada en su primer día de mandato en enero. Durante la administración de su antecesor, Joe Biden, el Departamento de Justicia había impuesto una moratoria a su uso.

Los críticos aseguran que, con frecuencia, “las personas de las márgenes de la sociedad, en particular las personas de color”, son quienes “enfrentan de manera desproporcionada la ejecución” debido a “prejuicios raciales, defensa legal inadecuada, informantes incentivados y pruebas poco confiables”, señaló The Innocence Project para el medio The Week.

Una investigación de Gallup mostró que el 53 % de los estadounidenses apoya la pena de muerte para quienes sean condenados por asesinato. Esta proporción es la más baja registrada desde principios de los años 70 y refleja especialmente la postura de los jóvenes: únicamente el 47 % de los millennials y el 42 % de la Generación Z respaldan esta medida.

