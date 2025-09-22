Disturbios en Italia mientras hubo protestas contra el asedio israelí en Gaza

Manifestantes y policías se enfrentan en la Estación Central de Milán durante la huelga 'Bloqueemos todo', llevada a cabo en solidaridad con los palestinos de Gaza. Foto: EFE - DAVIDE CANELLA

Un total de 60 agentes del orden resultaron heridos y unas 18 personas fueron detenidas tras los disturbios ocurridos en las manifestaciones celebradas este lunes en varias ciudades italianas, en protesta contra la ofensiva militar israelí en Gaza.

Durante la jornada de huelga convocada por algunos sindicatos italianos, los momentos de mayor violencia se vivieron en Milán (norte), donde la marcha derivó en fuertes disturbios en la estación central, la mayor de la ciudad, cuando numerosas personas irrumpieron en su acceso principal, tras romper el cordón policial y atentar contra puertas y mobiliario.

Inmediatamente después se desplegó un grupo de antidisturbios que sofocó la irrupción con porras y gases lacrimógenos, e impidió que los manifestantes accedieran al interior de la estación, completamente blindada.

Los incidentes se saldaron con una decena de manifestantes detenidos y alrededor de 60 miembros de las fuerzas del orden heridos, de los cuales 23 tuvieron que ser trasladados al hospital, según medios locales.

Además de Milán, también se registraron incidentes en Bolonia (norte), donde los manifestantes ocuparon la autopista A14, que une la ciudad con Taranto, y la Policía respondió utilizando gases lacrimógenos y cañones de agua.

El cortejo llegó previamente hasta la estación central de Bolonia, custodiada por al menos una quincena de vehículos blindados, contra los que algunos manifestantes lanzaron huevos y petardos, disturbios que se saldaron con 8 manifestantes detenidos.

Durante la jornada, varias personas se manifestaron en más de 70 ciudades italianas contra la ofensiva militar israelí en Gaza. La movilización, convocada por varios sindicatos, entre ellos la Unión Sindical de Base (USB), provocó cancelaciones de trenes, cortes de calles, interrupciones en el metro y en el tráfico urbano, mientras miles de manifestantes, entre ellos colectivos estudiantiles, salieron a las calles para “paralizar” el país.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó de “indignantes” las imágenes de Milán y dijo esperar “palabras claras de condena” por parte de los organizadores de la huelga y las demás formaciones políticas.

“Violencias y destrozos que nada tienen que ver con la solidaridad y que no cambiarán en absoluto la vida de las personas en Gaza, pero sí tendrán consecuencias concretas para los ciudadanos italianos, que acabarán sufriendo y pagando los daños provocados por estos vándalos”, escribió en su cuenta de X: “Un pensamiento de cercanía a las fuerzas del orden, obligadas a soportar la prepotencia y la violencia gratuita de estos pseudo-manifestantes”.

Por su parte, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, calificó los disturbios como “una acción violenta deliberada de ataque contra las fuerzas policiales” y definió a los manifestantes como “alborotadores que intentan aprovechar la sensibilidad general sobre este tema como una oportunidad para llevar a cabo los habituales actos de violencia pura y simple”.

En la capital, Roma, se manifestaron más de 30.000 personas, que primero se concentraron frente a la estación de Termini, obligando a cortar los accesos, y luego se desplazaron por las calles para bloquear el tráfico.

La protesta contó con una masiva participación de jóvenes y estudiantes, que llegaron organizados en grupos y clases enteras, así como con colegios, lo que propició la presencia de menores en las protestas.

También en ciudades como Trieste (norte), Turín (norte), Nápoles (sur) y Venecia (norte) las manifestaciones multitudinarias se desarrollaron con bloqueos de vías ferroviarias, puertos y carreteras.

Los sindicatos aún no han facilitado datos sobre la huelga, pero el ministro de Transportes, Matteo Salvini, ya ha asegurado que “ha tenido una participación muy baja”. El funcionario añadió: “No hubo cancelaciones en los trenes Intercity, mientras que se reportaron cuatro o cinco cancelaciones en los trenes Frecciarossal, de alta velocidad, y menos del 20 % en los trenes regionales”.

