Dónde queda Tartaristán, donde un ataque ucraniano deja 13 muertos en Rusia

Un rescatista ucraniano trabaja en el lugar de un ataque ruso contra una zona residencial en Zaporiyia, Ucrania, este 10 de agosto de 2026, en el marco de la actual invasión rusa Foto: EFE - DARYNA NAUMOVA

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Trece personas murieron el lunes en Tartaristán, en el centro de Rusia, en uno de los ataques más mortíferos llevados a cabo por Kiev desde que comenzó la ofensiva de Moscú contra Ucrania en 2022.

Kiev dijo haber golpeado una refinería de petróleo en la ciudad industrial de Nizhnekamsk, situada a más de 1.000 kilómetros de la frontera ucraniana.

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Tartaristán es una república situada en la parte europea de Rusia, en la región del Volga medio, a unos 800 kilómetros al este de Moscú, justo en la confluencia de los ríos Volga y Kama. Su capital es Kazán, una de las ciudades más importantes del país y sede de eventos internacionales como el Mundial de Fútbol de 2018.

La población de Tartaristán está compuesta principalmente por tártaros, un pueblo de origen túrquico y mayoritariamente musulmán, y rusos. El tártaro y el ruso son los idiomas oficiales de la región. Como república autónoma dentro de la Federación Rusa, Tartaristán cuenta con su propia Constitución y Gobierno. Además, sus abundantes reservas de petróleo y su desarrollada industria la convierten en una de las regiones más prósperas de Rusia.

Ambos países han aumentado significativamente sus ataques de largo alcance este año, disparando así el número de civiles muertos, según la ONU.

“En este momento, 13 personas murieron” por el ataque contra Nizhnekamsk, indicó el servicio de prensa regional en un comunicado el lunes. Otras 75 personas resultaron heridas, de las cuales 21 fueron hospitalizadas, agregaron las autoridades.

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El dirigente de la región, Rustam Minnijanov, decretó una jornada de luto para este lunes en toda la república de Tartaristán.

Según las autoridades, el ataque “masivo” estuvo dirigido tanto contra instalaciones industriales como contra objetivos civiles en esta ciudad que alberga varias refinerías de petróleo y una importante planta petroquímica.

Imágenes no verificadas difundidas en redes sociales mostraban una gran nube de humo negro elevándose en el emplazamiento de una instalación petrolera.

El Estado Mayor de Ucrania afirmó que había atacado la refinería de Taneko, controlada por el gigante petrolero Tatneft, como parte de una campaña para “reducir el potencial militar del agresor ruso”.

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El Comité de Investigación de Rusia, encargado de investigar los delitos graves, señaló que entre los fallecidos se encontraba un niño.

Según el gobierno regional, también había ciudadanos de Tayikistán y Uzbekistán entre los fallecidos.

En la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, las autoridades informaron de la muerte de una mujer en un ataque con dron contra una vivienda en la localidad de Novaya Tavolzhanka.

En total, Rusia derribó 456 drones ucranianos durante la noche sobre unas quince regiones de Rusia y la península de Crimea, anexionada por Moscú, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Para Ucrania, atacar Tartaristán resulta estratégicamente relevante porque la república alberga infraestructura crítica para la maquinaria bélica y económica rusa: la ciudad de Nizhnekamsk concentra importantes refinerías de petróleo y un complejo petroquímico que generan ingresos clave para financiar la guerra, mientras que cerca de Yelabuga opera una fábrica que produce los drones Shahed de diseño iraní con los que Rusia bombardea constantemente ciudades ucranianas.

Además, al encontrarse a unos 1.200 kilómetros de la frontera con Ucrania, los ataques en esta región demuestran el creciente alcance de los drones de largo alcance desarrollados por Kiev, envían un mensaje de que ninguna zona del territorio ruso está a salvo pese a su lejanía del frente, y presionan políticamente al Kremlin al mostrarle a la población rusa las consecuencias directas de la guerra, todo ello enmarcado por Ucrania como una respuesta legítima a los constantes bombardeos rusos contra su territorio.

“Intenso bombardeo”

En Ucrania, cinco personas murieron en la región nororiental de Járkov tras un “intenso bombardeo de artillería” ruso contra una zona residencial de una aldea del distrito de Chuguyiv, informó en Telegram la Fiscalía General, que difundió imágenes de viviendas destruidas.

Además, una persona murió en la región ucraniana de Jersón (sur) cuando un dron ruso impactó contra un taxi, informó el gobernador regional.

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La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que Rusia lanzó 126 drones en su ataque de madrugada.

En la región de Odesa, en el sur de Ucrania, decenas de miles de hogares seguían sin electricidad después de que Rusia atacara la red eléctrica durante el fin de semana.

La preocupación crece ante la llegada del invierno, después de que el año pasado millones de personas se quedaran sin calefacción ni agua durante horas, con temperaturas de hasta -20 °C.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió este fin de semana que su país “prácticamente no tiene centrales térmicas intactas” debido a los ataques rusos.

Más de cuatro años después del inicio de la operación rusa a gran escala de Ucrania, los esfuerzos diplomáticos continúan estancados.

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