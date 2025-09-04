No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El auge global del discurso nacionalista antimigrantes en Australia, Asia y Europa

En Europa y Asia, el auge de la ultraderecha alimenta discursos antimigrantes que se transforman en marchas, acciones violentas y narrativas de odio que podrían ser una amenazan a la cohesión social y a los derechos humanos.

Laura Henao Arévalo
04 de septiembre de 2025 - 11:01 p. m.
Manifestantes en Australia y Reino Unido exhiben banderas y mensajes nacionalistas durante marchas contra la migración.
Manifestantes en Australia y Reino Unido exhiben banderas y mensajes nacionalistas durante marchas contra la migración.
Foto: El Espectador

Neonazis lideran marchas antimigrantes en Australia, grupos vigilantes cierran fronteras en los Países Bajos, y oleadas de protestas contra migrantes sacuden Japón y Reino Unido. ¿Qué hace que el discurso nacionalista tome cada vez más fuerza?

El auge de la extrema derecha en Europa y Asia ha intensificado discursos nacionalistas contra migrantes, dando voz a grupos extremistas como los neonazis.

Estas manifestaciones ocurren incluso bajo gobiernos progresistas, que, aunque rechazan esta narrativa, no logran frenarla completamente.

“El...

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
