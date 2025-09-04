El auge global del discurso nacionalista antimigrantes en Australia, Asia y Europa

Manifestantes en Australia y Reino Unido exhiben banderas y mensajes nacionalistas durante marchas contra la migración.
Neonazis lideran marchas antimigrantes en Australia, grupos vigilantes cierran fronteras en los Países Bajos, y oleadas de protestas contra migrantes sacuden Japón y Reino Unido. ¿Qué hace que el discurso nacionalista tome cada vez más fuerza?
El auge de la extrema derecha en Europa y Asia ha intensificado discursos nacionalistas contra migrantes, dando voz a grupos extremistas como los neonazis.
Estas manifestaciones ocurren incluso bajo gobiernos progresistas, que, aunque rechazan esta narrativa, no logran frenarla completamente.
