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El caso Maricarmen Abascal y los días que están por venir en España

El desahucio y la posterior muerte de una mujer de 87 años provocaron uno de los capítulos de mayor convulsión social y política de los últimos tiempos en España.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
Ambiente en la acampada protesta contra la crisis de la vivienda en la Puerta del Sol en Madrid, este lunes. La Policía Nacional detuvo este domingo a cuatro personas, una de ellas menor de edad, acusadas de delitos de atentado a la autoridad y desórdenes en la Puerta del Sol, cuando varios grupos de radicales acudieron a la zona con intención de reventar la acampada que desde hace 17 días se mantiene en protesta por la crisis de la vivienda. EFE/ Daniel González
Ambiente en la acampada protesta contra la crisis de la vivienda en la Puerta del Sol en Madrid. EFE/ Daniel González
Foto: EFE - Daniel Gonzalez

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Hay vientos fuertes que están soplando en Europa. No es solo el otoño, son también las protestas que están apareciendo en las portadas de los diarios y ocupando las agendas de los medios y los gobiernos. Mientras en Francia y Bélgica hay protestas por la educación y los ajustes económicos, en España hay una población que ha manifestado su rechazo a un caso que puso en evidencia un problema, al parecer estructural, con la vivienda: el de Maricarmen Abascal, quien fue desahuciada de su casa a los 87 años, el pasado 23 de septiembre, y falleció…

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

A_Osorio1612 aosorio@elespectador.com
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