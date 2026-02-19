El expríncipe Andrés queda en libertad tras horas detenido en una comisaría

Foto de referencia de Príncipe Andrés cuando aún ejercía sus funciones como duque de York en actos oficiales. Foto: AFP - YUI MOK

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor abandonó esta tarde, del jueves 19 de febrero la comisaría de Aysham, según confirmó Reuters, tras pasar varias horas detenido por presunta “conducta inapropiada” durante su etapa como enviado especial en Comercio Internacional del Gobierno británico.

La policía británica afirmó que el expríncipe Andrés fue puesto en libertad pero que este se encuentra “bajo investigación”.

Mountbatten-Windsor, de 66 años, está implicado en el escándalo de la red de trata de personas menores de edad orquestada por el fallecido Jeffrey Epstein. El expríncipe aparece en varias fotografías y fue previamente denunciado por una de las víctimas, Virginia Giuffre, quien afirmó haber sufrido abusos por su parte cuando tenía 17 años.

Adicionalmente, lo archivos demostrarían qué en 2010, Mountbatten-Windsor había enviado a Epstein informes sobre Vietnam, Singapur y otros destinos visitados en misiones oficiales como Representante Especial del Gobierno británico para Comercio e Inversión. Andrés terminó renunciando a ese puesto en 2011, tras revelarse públicamente sus estrechas relaciones con Epstein.

Sin embargo, el anterior duque de York ha negado en repetidas ocasiones haber cometido delito alguno y ha expresado arrepentimiento por su amistad con Epstein. Este escándalo no solo derivó en su arresto reciente, sino también en su renuncia a los títulos reales y su distanciamiento del linaje británico meses atrás.

Por su parte, el rey Carlos III emitió un comunicado expresando su profundo pesar por la situación sin precedentes en la familia real: “He recibido con la más profunda preocupación las noticias sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”.

“La ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúa, no sería apropiado que hiciera más comentarios sobre este asunto”, añadió el monarca.

