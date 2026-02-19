Estados Unidos da 10 días a Irán para llegar a un acuerdo nuclear y amenaza con atacar

Iraníes caminan frente a una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enqelab, en Teherán, Irán, el 16 de febrero de 2026. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que se da un plazo de “10 días” para decidir si es posible un acuerdo con Irán y advirtió que, en caso contrario, sucederán “cosas malas”.

Washington y Teherán, que reanudaron el diálogo a principios de febrero por primera vez desde la guerra de 12 días de junio de 2025, han mantenido dos rondas de conversaciones.

Sin embargo, ambos siguen intercambiando amenazas en un contexto de escalada militar: Estados Unidos ha intensificado su despliegue en Oriente Medio e Irán realiza ejercicios en el mar de Omán junto a Rusia.

“Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas”, afirmó Trump.

Advirtió que Washington “puede que tenga que ir un paso más allá” si no se alcanza ningún acuerdo, y agregó: “Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió el miércoles que hay “muchos motivos y argumentos que se podrían esgrimir para un ataque contra Irán”.

Israel, aliado de Estados Unidos y némesis de Irán, también lanzó una nueva advertencia: “Si los ayatolás cometen un error y nos atacan, recibirán una respuesta que ni pueden siquiera imaginar”, advirtió el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El principal punto de conflicto es el programa nuclear iraní.

Bajo presión, Irán defendió de nuevo este jueves “su derecho” al enriquecimiento de uranio con fines civiles, especialmente para generar energía.

“Ningún país puede privar a Irán del derecho a beneficiarse pacíficamente de esta tecnología”, reafirmó el jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami.

Irán había dicho el miércoles que está “elaborando un marco” para hacer avanzar sus negociaciones con Washington, reanudadas el 6 de febrero con la mediación de Omán.

“No queremos la guerra”

Aunque ambas partes muestran su voluntad de continuar el diálogo, discrepan sobre el contenido de las discusiones.

Irán, que niega buscar la bomba atómica —como le acusan los países occidentales e Israel—, quiere limitar las conversaciones a su programa nuclear y exige el levantamiento de las sanciones que asfixian su economía.

Pero para Washington, un acuerdo debe incluir un acuerdo su programa de misiles balísticos así como el cese del apoyo de Irán a grupos armados hostiles a Israel en Oriente Medio.

Trump ha multiplicado en las últimas semanas las amenazas de ataques, primero en reacción a la represión en las últimas semanas por parte del poder iraní de una ola de protestas y, después, para forzar un acuerdo.

Las cadenas CNN y CBS informaron que el ejército estadounidense estaba preparado para llevar a cabo ataques contra Irán a partir de este fin de semana, aunque el presidente estadounidense aún no habría tomado una decisión.

Ante esta “escalada de tensiones sin precedentes”, Rusia ha instado a la moderación.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, se entrevistó el miércoles con el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encargado de verificar el carácter pacífico de las actividades nucleares del país.

Irán había suspendido su cooperación con el organismo de la ONU y restringido el acceso de sus inspectores a las instalaciones afectadas tras la guerra desatada por Israel el año pasado, durante la cual Estados Unidos bombardeó sitios nucleares iraníes.

“No queremos la guerra (...) Pero si quieren intentar imponernos su voluntad (...) ¿deberíamos aceptarla?”, declaró el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

