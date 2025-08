El fin del tratado INF revive el fantasma de la carrera armamentista, ¿qué era?

Estados Unidos y Rusia dejaron de ser parte del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), dejando cuestionamientos sobre lo que va a pasar ahora con el uso de armas nucleares y de alto nivel. Foto: AFP - MANDEL NGAN MAXIM SHEMETOV

El Kremlin hizo un llamado a mostrar una “gran prudencia” en las amenazas nucleares, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el despliegue de dos submarinos en respuesta a comentarios del expresidente ruso Dmitri Medvédev.

“Creemos que todos deben ser muy prudentes en sus declaraciones sobre el tema nuclear”, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante una rueda de prensa.

“No deseamos dejarnos arrastrar por una polémica de este tipo”, agregó.

Trump había tomado esta decisión el viernes, en reacción a declaraciones consideradas provocadoras del expresidente Medvédev, quien desde 2022 ha realizado varios comentarios marciales contra Occidente en redes sociales. No precisó exactamente dónde serían enviados los submarinos, ni si se trataba de sumergibles con propulsión nuclear o de portadores de ojivas atómicas.

El presidente estadounidense, quien en un primer momento se mostró conciliador con su homólogo ruso, Vladimir Putin, tras su regreso al poder en enero, ha expresado en las últimas semanas su frustración y ha amenazado con imponer nuevas sanciones contra Rusia si no detiene su ofensiva en Ucrania.

A pesar del aumento de tensiones, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, llegó a Moscú este jueves, a pocos días de que venza el ultimátum planteado por el presidente estadounidense a su homólogo ruso.

Dmitri Peskov estimó el lunes que esta visita será “importante y útil”.

“Siempre estamos felices de ver a Witkoff en Moscú y encantados de estar en contacto con él”, declaró, tras indicar que no se descartaba una reunión con Putin.

📌 El tratado de misiles del que Estados Unidos y Rusia ya no forman parte

El lunes, Putin anunció la salida de Rusia del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), en respuesta a las amenazas de Trump. Estados Unidos ya había abandonado el tratado en 2019, durante el primer mandato de Trump.

El tratado INF, del que ambas naciones se retiraron, fue un acuerdo bilateral firmado en 1987 entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Prohibía todos los misiles balísticos y de crucero, tanto nucleares como convencionales, con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros.

Su implementación supuso la eliminación de más de 2.600 misiles por ambas partes y fue considerado un hito en la reducción del arsenal nuclear durante la Guerra Fría. Además de limitar la capacidad de ataque rápido entre potencias, el INF contribuyó durante décadas a la estabilidad estratégica en Europa y sirvió como modelo para futuros acuerdos de control de armas.

Trump presiona a Putin

En las últimas semanas, Trump ha aumentado la presión sobre el mandatario ruso para que ponga fin a la guerra en Ucrania, incluyendo los aranceles impuestos a la India por utilizar petróleo ruso, según Al Jazeera.

“Durante demasiado tiempo, Rusia ha violado el tratado con impunidad, desarrollando y desplegando en secreto un sistema de misiles prohibido que representa una amenaza directa para nuestros aliados y tropas en el extranjero”, aseguró Trump en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

Trump denunció que, aunque Rusia permaneció en el tratado durante años, violó reiteradamente sus normas al utilizar armas prohibidas por el acuerdo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia aseguró el lunes que el despliegue de plataformas de misiles estadounidenses en Europa, Filipinas y Australia representa una amenaza directa para la seguridad de Moscú.

“Dado que la situación está evolucionando hacia el despliegue real de misiles terrestres de medio y corto alcance fabricados en Estados Unidos, tanto en Europa como en la región Asia-Pacífico, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia señala que han desaparecido las condiciones para mantener un moratorio unilateral sobre el despliegue de armas similares”, indicó el ministerio en un comunicado.

“La salida rusa no solo marca el fin del INF, sino que también entierra cualquier esperanza de que Moscú mantenga compromisos formales de no despliegue de misiles de medio alcance en Europa”, aseguró Pavel Podvig, investigador afiliado a la ONU para el Bulletin of the Atomic Scientists.

