Un perro que habla y dirige: el gobernador de Puebla le da “voz” a su perro

En México, durante una conferencia matutina, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, sorprendió al público al presentar a su perro Tommy como “el nuevo director de Bienestar Animal”. La acción del mandatario se dio en medio de desafíos que tiene el estado con los animales domésticos.

“Estamos muy emocionados de que Tommy nos vino a visitar, ¿verdad, Tommy?”, expresó el gobernador, miembro del partido Morena. La escena fue acompañada por un video, publicado por el propio mandatario, en el que una voz humana que simula sser la de Tommy responde a las preguntas, saluda a Armenta llamándolo “papá” y le agradece por la invitación.

Armenta explicó que suele llevar a Tommy a sus actos oficiales: “Es que se enoja cuando no lo traigo a las ruedas de prensa porque dice que hizo campaña conmigo y porque ahora que ya estamos en el Gobierno no lo traemos a las actividades”, dijo. Además, añadió que “gracias a todos, Tommy ya tiene su programa de televisión”.

El personaje de Tommy concluyó diciendo: “Gracias papá, muy amable, papá, muy feliz aquí contigo, papá. Gracias. Gracias a todos ustedes por. Invitarme, papá, te quiero mucho”.

¿Qué pasa en Puebla con los animales y cómo se relaciona esto con las acciones del gobernador?

La designación del perro como director honorífico de Bienestar Animal en el estado ya se había hecho previamente en una reunión oficial. Ahora, la presentación de canino como parte del equipo de gobierno ha generado comentarios en redes y en medios locales.

Mientras algunos usuarios en redes sociales aplaudieron el gesto del gobernador por mostrar cercanía con su mascota, otros se preguntaron si este tipo de iniciativas realmente aportan a las estrategias de bienestar animal en el estado. Pese a ello, Armenta ha reiterado que la inclusión de Tommy tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado y respeto hacia los animales.

La acción del gobernador se dio en un contexto en el que las autoridades de Puebla enfrentan serios desafíos en materia de protección de la fauna doméstica. Según Carlos Galina Rodríguez, actual director de Bienestar Animal, y la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se estima que en la capital del estado hay más de 300.000 perros, tanto en situación de calle como con dueño, un número que representa cifras de sobrepoblación.

Galina destacó: “Los que están en la vía pública, son canes abandonados o con propietario, pero no tienen vigilancia”.

