El pontífice estadounidense-peruano, de 71 años, dedicó en mayo su primera encíclica, "Magnifica Humanitas" a la IA, tecnología que llamó a "desarmar" para "impedirle el dominio sobre lo humano", tema que abordó de nuevo al inicio de su visita de cuatro días a Francia.

El papa León XIV advirtió este viernes en París contra el riesgo de perder "nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de las máquinas’ que invaden y condicionan nuestra vida cotidiana", en un contexto de creciente preocupación sobre la inteligencia artificial.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El papa León XIV advierte sobre el peligro de que la IA cree un "paraíso de máquinas"

Ante las autoridades francesas y diplomáticos reunidos en el Palacio del Elíseo, León XIV llamó a "formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno", para que el progreso tecnológico esté al servicio de la dignidad humana.

Justo antes de la intervención papal, el presidente francés, Emmanuel Macron, abogó por establecer una "organización internacional" para que los "modelos más avanzados" de inteligencia artificial no terminen "en manos de unos pocos".

"La inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo", dijo durante el acto en el Elíseo.

Citando sucesivamente a personajes ilustres de la historia de Francia como Clodoveo, el escritor Georges Bernanos, el premio Nobel de la Paz René Cassin y el sacerdote San Vicente de Paúl, el pontífice rindió homenaje a este país laico, entre advertencias veladas.

El papa León XIV calificó "las manipulaciones genéticas, la gestación subrogada, la compra de órganos" y "la oferta de una muerte programada" como "derivas" de la ciencia y la tecnología, que no están guiadas por la conciencia.

Francia se convirtió en marzo de 2023 en el primer país en inscribir la "libertad garantizada" a abortar en su Constitución y, a finales del pasado julio, aprobó el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en determinados casos.

"La tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano", agregó el líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo.

A siete meses de la elección presidencial en Francia, crucial para la Unión Europea, León XIV aseguró que "una justa laicidad no consiste en excluir a la religión del espacio público" y abogó por un diálogo "urgente" entre personas de diferentes culturas y religiones.

El principio de laicidad es un tema de tensión recurrente en el debate público, especialmente en torno al uso del velo islámico, cuya prohibición en los espacios públicos propone la ultraderechista Marine Le Pen.

"Ante el estruendo de las guerras", el pontífice urgió además a Francia, potencia nuclear, a "seguir siendo un incansable artífice de la paz", especialmente en la "querida Europa", y advirtió de la "convicción errónea de que la posesión de armas nucleares sería una garantía de seguridad".

Le recomendamos: Dios e IA: por qué el Vaticano y Anthropic se sentaron en la misma mesa

Agresiones sexuales

Otro de los asuntos que abordará León XIV será el de las agresiones sexuales de la institución en el país. La Iglesia en Francia se ve sacudida desde hace años por las revelaciones de agresiones sexuales en su seno. En 2021, un informe encargado por obispos y monjas estimó en hasta 330.000 el número de victimas menores desde 1950.

El entonces papa Francisco expresó su "inmenso dolor" y llamó a la Iglesia francesa a "emprender un camino de redención", pero este no fue el último escándalo.

Publicidad

Las acusaciones de violencia sexual salpicaron también al difunto abate Pierre, un popular símbolo de la lucha contra la exclusión, y se denunciaron agresiones en colegios católicos, como el de Betharram, en el suroeste de Francia.

El papa se reunirá con siete víctimas el domingo en Lourdes, pero en un comunicado conjunto, estas indicaron que "dialogar no significa avalar", "ser recibidas no significa renunciar" a sus "exigencias", sin dar más detalles.

Publicidad

Los colectivos de víctimas criticaron este formato de reunión, que ya utilizó el pontífice estadounidense-peruano en junio en España donde conversó con seis. Entonces, pidió "verdad, justicia, reparación" ante esta "plaga".

Eutanasia

Iniciado en 2022, el segundo mandato del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, ha estado marcado por dos importantes reformas sociales, que generaron rechazo en la jerarquía católica.

Publicidad

Francia se convirtió en marzo de 2023 en el primer país en inscribir la "libertad garantizada" a abortar en su Constitución y, a finales del pasado julio, aprobó el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en determinados casos.

En este contexto, muchos vieron una crítica velada en el lema elegido para el viaje a Francia del líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo: "Para que cada uno tenga vida".

Publicidad

"La defensa de la dignidad de la vida humana está en el corazón del mensaje" de León XIV, expresado en su primera encíclica "Magnifica Humanitas", explicó el cardenal Jean-Marc Aveline, presidente de los obispos franceses.

Elección presidencial

La visita del pontífice se produce siete meses antes de una elección presidencial crucial para Francia y para la Unión Europea. Macron ya no puede presentarse y la ultraderechista Marine Le Pen lidera los sondeos.

Publicidad

Un viaje papal a pocos meses de unos comicios clave no suele ser habitual, pero el cardenal Aveline explicó que aprovecharon el hueco que dejó el aplazamiento de una visita a Perú, finalmente prevista en noviembre después de Uruguay y Argentina.

La migración, que se perfila como uno de los principales temas de estas elecciones, fue un punto clave de la visita de León XIV a España en junio, donde condenó la "indiferencia" hacia los migrantes.

Publicidad

En Francia, tiene previsto visitar una asociación que brinda apoyo a los migrantes en el norte de París, una "señal fuerte", según Martin Dumont, del Instituto de Investigación para el Estudio de las Religiones.

El papel de Europa

Defensor del derecho internacional y del multilateralismo, León XIV viaja a Francia en un contexto mundial cambiante, entre la guerra en Ucrania, el auge de la extrema derecha en Europa y la imprevisibilidad de Donald Trump.

Publicidad

El pontífice pronunciará numerosos discursos, en particular ante la Unesco y en la ciudad francesa de Metz sobre "las raíces de Europa". Algunos esperan un mensaje contra el repliegue nacionalista, como ya hizo en España.

"Al elegir defender la construcción europea, el papa ya da una orientación política a su visita", aunque no señale a ningún político, subraya Charles Mercier, de la Escuela Práctica de Altos Estudios.

Publicidad

El pontífice también ve a Europa como un contrapeso frente a las potencias globales, "a lo que él llama ‘lógicas imperiales’, es decir Estados Unidos, China y Rusia", abunda François Mabille, del Observatorio Geopolítico de las Religiones.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Publicidad

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

Publicidad

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com