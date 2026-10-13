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El papa León XIV fue operado con éxito: le extirparon un nódulo pulmonar

La intervención del pontífice, de 71 años, se llevó a cabo en el Hospital Gemelli de Roma.

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Agencia EFE
ROME (Italy), 13/10/2026.- Nuns hold up an image of Pope Leo XIV outside Agostino Gemelli Hospital in Rome, Italy, 13 October 2026. The hospital is preparing to admit Pope Leo XIV for planned surgery to remove a small lung nodule, according to the Holy See Press Office. (Papa, Santa Sede, Italia, Roma) EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
Monjas sostienen una imagen del Papa León XIV frente al Hospital Agostino Gemelli en Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026. / EFE
Foto: EFE - FABIO FRUSTACI

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La operación a la que se ha sometido el papa León XIV para extirparle un nódulo en el pulmón ha concluido con éxito, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

"La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", indica el comunicado vaticano remitido a los medios.

La intervención del pontífice, de 71 años, se llevó a cabo en el Hospital Gemelli de Roma y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

León XIV, que fue operado esta tarde, ingresó hoy mismo en el Policlínico Gemelli poco después de las 13:00 hora local y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

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El propio papa anunció el pasado domingo, tras el rezo del ángelus, que se sometería a esta intervención tras detectársele un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy inicial y bien localizado.

La operación se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

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Por Agencia EFE

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