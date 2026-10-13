La intervención del pontífice, de 71 años, se llevó a cabo en el Hospital Gemelli de Roma y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con…

"La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", indica el comunicado vaticano remitido a los medios.

La operación a la que se ha sometido el papa León XIV para extirparle un nódulo en el pulmón ha concluido con éxito, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

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El papa León XIV fue operado con éxito: le extirparon un nódulo pulmonar

La intervención del pontífice, de 71 años, se llevó a cabo en el Hospital Gemelli de Roma y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

León XIV, que fue operado esta tarde, ingresó hoy mismo en el Policlínico Gemelli poco después de las 13:00 hora local y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

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El propio papa anunció el pasado domingo, tras el rezo del ángelus, que se sometería a esta intervención tras detectársele un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy inicial y bien localizado.

La operación se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

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