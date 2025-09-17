El principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann quedó en libertad

Madeleine McCann tenía tres años cuando desapareció en mayo de 2007 de un complejo vacacional de apartamentos en Praia da Luz, en Portugal. Foto: AFP

El principal sospechoso de la desaparición en Portugal de la niña británica Madeleine McCann, el alemán Christian Brückner, salió este miércoles de prisión tras cumplir una pena de siete años de cárcel por haber violado a una mujer estadounidense.

Brückner abandonó la prisión de la localidad de Sehnde, cerca de la ciudad de Hannover, en el norte de Alemania, en un Audi A6 que conducía su abogado, Friedrich Fülscher, quien pasó por delante de una decena de cámaras de todo el mundo, especialmente del Reino Unido.

El hombre, de 48 años, fue condenado en 2019 por la Audiencia Provincial de Braunschweig (al este de Hannover) a 7,5 años de cárcel por la violación en 2005, en Portugal, de una estadounidense, quien para entonces tenía 72 años.

El año pasado, Brückner fue absuelto en otro proceso relacionado con cinco presuntas violaciones en Portugal, tras lo cual la Fiscalía apeló la sentencia, que aún está en tramitación.

Los investigadores alemanes y la Fiscalía sospechan que Brückner es el presunto asesino de Madeleine McCann, una niña británica que tenía tres años cuando desapareció en mayo de 2007 de un complejo vacacional de apartamentos en Praia da Luz, en Portugal.

En junio de 2020, la Fiscalía de Braunschweig informó que partía de la base de que la niña había muerto y que había un sospechoso, pero no pudo reunir en todo este tiempo las pruebas necesarias para llevar a Brückner a juicio.

Este, según los investigadores germanos, vivió anteriormente por un tiempo en Portugal. Allí, según se supo, se dedicaba a trabajos ocasionales y a cometer robos, por ejemplo, en hoteles y complejos turísticos.

Un antiguo compañero de la época se dirigió a Scotland Yard y acusó a Brückner con una extensa declaración. Helge B. dijo que en un encuentro con este él había comentado lo extraño que resultaba que la niña hubiera desaparecido sin dejar rastro. A lo que, supuestamente, Brückner respondió con la frase: “Sí, no gritó”, recordó el semanario Der Spiegel.

Posteriormente, los investigadores descubrieron que el teléfono móvil de Brückner estuvo conectado hasta poco antes de la desaparición de la niña a una antena en Praia da Luz, pero no encontraron ninguna prueba de que el sospechoso hubiera estado en la escena del crimen, en el complejo vacacional.

La Fiscalía de Braunschweig, responsable del caso porque Brückner vivía también en su área de competencia, lleva años investigándolo por el caso McCann, y en repetidas ocasiones, con apoyo de la Oficina Federal de Investigación Criminal y de las fuerzas portuguesas, registraron propiedades en Portugal.

Brückner tiene antecedentes penales por abuso sexual infantil y posesión de drogas, entre otros delitos más. Su abogado defensor habló en vista de las sospechas de una “campaña masiva de prejuzgamiento”, dado que no ha habido ninguna acusación formal y rige la presunción de inocencia.

Según informó la víspera el semanario Der Spiegel, tras salir este miércoles de prisión, Brückner deberá llevar una tobillera electrónica y presentarse regularmente ante la oficina de supervisión, así como ante la asistencia de libertad condicional. Además, se le exige fijar un domicilio y no podrá abandonarlo sin autorización.

El mismo medio detalló que la ciudad de Sehnde le notificó a Brückner que se le iba a retirar el pasaporte y que en su lugar recibiría un documento de identidad, cuya validez se limitará al territorio de Alemania. Entre otras cosas, la ciudad hizo referencia en su decisión a una condena anterior por abuso infantil y por posesión de material pornográfico de menores.

