El príncipe Andrés, consentido de la reina Isabel II, demandado por abuso sexual

“Hago responsable al príncipe Andrés de lo que me hizo. Los poderosos y los ricos no están exentos de rendir cuentas. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en el silencio y el miedo. No fue una decisión tomada a la ligera. Como madre y esposa viene mi familia primero. Sé que esta acción me someterá a más ataques por parte del príncipe Andrés y sus representantes legales”, aseguró Virginia Giuffre.

Esta mujer estadounidense acusó al segundo hijo de la reina Isabel II de Inglaterra de haber abusado de ella cuando era menor de edad a través de la red de tráfico sexual del financiero Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, en medio de un juicio por tráfico sexual de menores.

Según Giuffre los hechos sucedieron 2000 y 2002 cuando tenía 16 años, “entonces fui entregada para fines sexuales a hombres poderosos”. No es la primera vez que esta mujer acusa al Duque de York, a quien señala de saber que Epstein tenía una red de tráfico sexual.

Amparada en la Ley de Víctimas de Menores de Nueva York, Giufre decidió llevar al príncipe Andrés a los tribunales. En la denuncia Giuffre afirma que los abusos se produjeron en la casa londinense de Ghislaine Maxwell, la exnovia y amiga de Epstein, encargada de hacerse amiga de las niñas, salir con ellas de compras y al cine, antes de convencerlas de dar masajes desnudas a Epstein, durante los cuales se llevaban a cabo actos sexuales.

“Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés forzaron a la denunciante, una niña, a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés contra su voluntad”, señala el documento.

Giuffre, ahora de 38 años, también asegura que Andrés abusó de ella en la mansión de Epstein en Nueva York y en Little St. James, la isla privada del financiero en las Islas Vírgenes.

Nadie está por encima de la ley

“En este país (EE. UU.), ninguna persona, ya sea presidente o príncipe, está por encima de la ley y a ninguna persona, sin importar si no tiene poder o es vulnerable, se le puede privar de la protección de la ley”, señala la demanda.”Hace veinte años, el bienestar, el poder, la posición y los vínculos del príncipe Andrés le permitieron abusar de una niña asustada, vulnerable, sin nadie que la protegiera”, agrega la demanda.

El príncipe Andrés, de 61 años, negó “categóricamente” estas acusaciones en una entrevista con la BBC en noviembre de 2019. El miembro de la casa real británica expresó incluso sus dudas sobre la autenticidad de una foto en la que aparece con Giuffre y, al fondo, Maxwell, que sigue encarcelada por el caso Epstein.

“No me acuerdo para nada haberme reunido con esa señora, absolutamente nada”, llegó a decir el duque a la BBC. No obstante, el príncipe reconoció que fue un error haber socializado con Epstein, quien fue pareja de Ghislaine Maxwell, muy amiga del duque de York y que actualmente está acusada en EE. UU. de conspirar con el empresario para abusar de varias menores de edad.

El príncipe reconoció en su día haberse hospedado varias veces en las residencias de Epstein en Estados Unidos, pero dijo que nunca sospechó que hubiera un comportamiento inapropiado por parte del empresario.

A pesar de sus desmentidos, su asociación con el empresario estadounidense le ha obligado a retirarse de la vida pública, después de que varias organizaciones con las que él estaba vinculado decidieran en 2019 distanciarse de él.

La última vez que el duque de York fue visto en público fue el pasado abril en el funeral de su padre, el duque de Edimburgo, celebrado en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres.