El quiz de Noruega: ¿cuánto sabes de los vikingos que hoy enfrentan a Inglaterra?

Los jugadores de Noruega celebran tras su victoria contra Senegal con el viral "remo vikingo". Foto: AFP - CHARLY TRIBALLEAU

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Erling Haaland dejó de ser solo un delantero para convertirse en fenómeno cultural. Y no solo en redes sociales. En Perú, por ejemplo, cientos de familias inscribieron a sus recién nacidos con su nombre en las semanas posteriores al inicio del torneo, según datos del Reniec citados por la AFP.

La entidad registró 468 bebés con el apellido “Haaland” y 91 más con el nombre completo del noruego, un fenómeno que crece cada vez que Noruega avanza una ronda y que sigue de cerca a otros ídolos como Messi o Neymar en la lista de nombres futboleros más populares del país.

La “Haalandmanía” es una cosa seria gracias a la campaña de Noruega que tiene al equipo en los cuartos de final del Mundial por primera vez en su historia, tras eliminar a Brasil con un doblete de Haaland. Y podría seguir creciendo si Noruega mantiene este ritmo.

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Esta tarde, los noruegos se miden contra Inglaterra en Miami. El técnico noruego, Ståle Solbakken, reconoció antes del partido que sus jugadores sienten que pueden ganar, aunque advirtió que el equipo deberá estar en su mejor versión.

Mientras el país entero vive su mejor momento futbolero, aprovechamos la ocasión preguntarles: ¿cuánto saben en realidad de la historia, la cultura y los vikingos de Noruega? Más allá de la camiseta roja que hoy visten Haaland y compañía.

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