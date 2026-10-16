El Vaticano publica la primera foto del papa tras la cirugía: tiene “mejoría constante”

“Esta mañana, el santo padre se ha sometido a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que han confirmado la mejoría constante de su estado general”, informaron en un comunicado los médicos que lo atienden, Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

El papa León XIV muestra una “mejoría constante” en su cuarto día hospitalizado tras su operación de pulmón por un adenocarcinoma y su recuperación ya le permite una “completa autonomía”, según informó este viernes el Vaticano.

En su cuarto día ingresado en el hospital Gemelli de Roma, el pontífice de 71 años lleva a cabo sesiones de fisioterapia respiratoria y ya puede realizar “las actividades cotidianas habituales con total autonomía”.

El pontífice se sometió el 13 de octubre por la tarde a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica “radical” para extraer el tejido canceroso. Además, el jerarca de la Iglesia católica ofició misa con el personal del hospital, según confirmó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en lo que se interpreta como un paso más en su recuperación.

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Asimismo, la fuente vaticana comentó que León XIV presidirá el rezo del Ángelus el próximo domingo, aunque se desconoce por ahora dónde y cómo lo hará. Fue precisamente en el Ángelus de la semana pasada cuando el propio pontífice anunció al mundo, públicamente desde la ventana del Palacio Apostólico, que tenía que someterse a una cirugía para extirparse un nódulo en un pulmón.

Se conoce la primera foto del papa tras la operación de pulmón

El Vaticano publicó este viernes las primeras imágenes de León XIV oficiando misa junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna, en el hospital romano donde continúa ingresado. Las dos fotografías, que muestran al papa con un aparente buen aspecto, fueron tomadas al mediodía del viernes en la sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli de Roma para acoger al pontífice durante su convalecencia, ya que el apartamento privado que posee el Vaticano está en obras.

En la misa estuvieron presentes miembros del personal médico y de enfermería del hospital. También asistieron miembros del Cuerpo de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano. Durante su homilía, el papa le agradeció a todo el personal del Gemelli, médicos, enfermeros y auxiliares, “por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos y atendiendo su fragilidad, y, de manera especial, por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él”.

Los mensajes de niños con cáncer que le han llegado al papa León XIV tras su hospitalización

León XIV ha recibido cartas de apoyo para su pronta recuperación de parte de los niños ingresados en el departamento de oncología pediátrica del Policlínico Gemelli de Roma. “Soy Angelo, tengo 7 años (…) Estoy aquí, en la décima planta, desde hace 36 días. Yo también he sido sometido a una intervención en la cabeza. Mi mamá y yo rezamos por ti todas las noches. Te deseo una pronta recuperación”, se lee en una de las notas.

Otra de las misivas es de una familia italochilena que tiene una hija ingresada en oncología y le escribió en español. “Nuestras oraciones te acompañan en estos momentos. Le pido a Dios Padre todopoderoso y a la santísima Virgen para que tu estancia aquí en el hospital transcurra bien y todo salga bien”. La familia añadió: “Nosotros, como familia, hemos recorrido un camino en los servicios de neurocirugía y oncología por nuestra hija Eleonora Casciani. Nos hemos aferrado a la oración a San Francisco de Asís, a la Virgen de Fátima y al arcángel Rafael. Dios ha escuchado nuestras oraciones. Nuestra hija está sana. Papa León, la fe mueve montañas”.

También la italiana Giorgia, de 18 años, le escribió al papa en inglés y le confesó que cuando recibió la noticia de que estaba enferma, su mundo se puso completamente patas arriba: “No podía entender por qué me estaba pasando esto precisamente ahora. Tenía tantas cosas en marcha, tantas cosas que quería hacer. Estaba llena de sueños y metas que quería alcanzar. Pero tuve que dejarlo todo en pausa para preocuparme por mi salud”.

“Cuando escuché en las noticias lo que te estaba pasando y conocí tu situación, lo sentí mil veces más intensamente porque, en cierto modo, estamos atravesando algo parecido, y eso me hizo sentir más cerca de ti. Le pido a Dios que ambos nos recuperemos y te pido que tú también reces conmigo. Llegarán días mejores para los dos”, escribió Giorgia. Los niños ingresados en oncología también hicieron dibujos que le han llegado al pontífice. El departamento de Oncología Pediátrica del Gemelli ha sido visitado por anteriores pontífices en sus convalecencias en ese hospital, como el caso del papa Francisco.

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