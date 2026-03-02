Se iniciaron las votaciones en el exterior para elecciones al Congreso: esto tiene que saber

Son más de 1,2 millones de ciudadanos colombianos habilitados para votar en el exterior. Foto: Mauricio Alvarado

A partir de este lunes y hasta el domingo 8 de marzo —el día de las elecciones en Colombia— los ciudadanos en el exterior podrán votar desde las misiones diplomáticas. Son 254 y 1.945 mesas que estarán a la espera de la llegada de los 1′250.846 colombianos que residen en el extranjero para depositar su voto en las urnas.

Este domingo, la viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Paula Andrea Cerón, lideró el acto de apertura de las elecciones en el exterior. Junto a ella estuvieron el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez; el viceministro del Interior, Jaime Luis Berdugo; y la procuradora delegada para asuntos electorales y participación democrática, Yolima Carrillo Pérez.

En 📍 Bogotá, junto a autoridades nacionales, misiones de observacion internacional y entes de control, encabezamos la apertura de la jornada electoral para Congreso y consultas presidenciales en el exterior.



Por el huso horario, las urnas se abren inicialmente en Auckland en… pic.twitter.com/dAdR9PmZDz — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 1, 2026

El primer puesto de votación en abrirse fue el de Nueva Zelanda, con la participación de la embajadora en ese país, Isaura Duarte, así como la cónsul de Colombia en Auckland, Ximena Astrid Valdivieso. Desde allí emitió su voto el primer ciudadano. Otros embajadores ya hicieron lo propio: la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, también informó que hace algunas horas se dio apertura a las mesas de votación en Londres.

Hemos dado apertura oficial a las mesas de votación en Londres 🇨🇴



Durante esta semana continuará el proceso electoral para elegir los nuevos liderazgos en Colombia. Invitamos a nuestra comunidad en el exterior a participar activamente y ejercer su derecho al voto. ¡La democracia… pic.twitter.com/5qJtVUeOlZ — Laura Sarabia (@laurisarabia) March 2, 2026

Según recordó la Registraduría de Hernán Penagos, los colombianos en el exterior podrán pedir los tarjetones para votar por el Senado de la República (por la circunscripción nacional o la especial de comunidades indígenas) y la de la Cámara de Representantes (circunscripción internacional o especial de comunidades indígenas y de comunidades afro). Incluso, si así lo desean, pueden pedir a los jurados de votación la tarjeta electoral de las consultas interpartidistas.

¿Qué medidas se han tomado para las elecciones?

Este mismo lunes, la Registraduría anunció que, por las elecciones, se suspenderán temporalmente servicios de registro civil e identificación. La medida se aplicará desde el 4 al 11 de marzo y la entrega de documentos de identidad estará habilitada hasta el viernes 6 de marzo al mediodía.

“Actualmente, un total de 350.636 cédulas de ciudadanía se encuentran pendientes por ser reclamadas en todo el país”, se lee en el comunicado de la organización electoral.

Previamente, la misma entidad había informado que el pasado viernes 27 de febrero a las 4:00 p. m. se cerró la entrega de cédulas de ciudadanía en todos los consulados. De acuerdo con el registrador de lo electoral, esa decisión se toma “para evitar que esos documentos sean mal utilizados por algunas personas”.

Como medida de transparencia electoral, quedó congelada la entrega de cédulas de ciudadanía en los consulados de Colombia en el exterior. Este procedimiento se reanudará en 67 países una vez se cumpla la jornada democrática del 8 de marzo. #Elecciones2026🗳️ pic.twitter.com/zj813Z3cBM — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 27, 2026

