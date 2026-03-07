Cambian la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para elecciones de Congreso

La Registraduría pidió a los colombianos residentes fuera del país verificar su lugar de votación en la aplicación aVotar, en la página oficial de la entidad o en los canales de los consulados. Foto: EFE - Carlos Ortega

La Cancillería cambió la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso y las consultas de precandidatos a la Presidencia, procesos que se adelantan fuera de Colombia desde el pasado lunes 2 de marzo.

La información fue divulgada este 7 de marzo por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que pidió a los ciudadanos revisar con anticipación el sitio en el que deben sufragar.

De acuerdo con el boletín oficial, los cambios cobijan puestos ubicados en 16 países. La mayor parte de las modificaciones se concentra en Estados Unidos, con 25 puestos actualizados.

Le siguen Brasil, con 8; España, con 5; Alemania, con 4; y Venezuela, con 3. También hubo ajustes en China y Ecuador, con dos puestos en cada país, y en Curazao, Australia, Cuba, Chile, Dinamarca, Ghana, México, Noruega y Polonia, con un puesto en cada caso.

La Registraduría recordó que, en el exterior, los puestos de votación son definidos por las oficinas consulares, que toman esas decisiones con base en las condiciones logísticas de cada país.

Por eso, la entidad recomendó a los colombianos consultar de manera permanente las páginas oficiales y redes sociales de los consulados, con el fin de confirmar si hubo novedades de última hora en la dirección de los sitios habilitados para votar.

Entre los cambios reportados hay actualizaciones en ciudades como Berlín, Hamburgo, Bremen y Stuttgart, en Alemania; São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Foz de Iguazú, Río de Janeiro y Recife, en Brasil; así como Barcelona, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Lanzarote, en España.

El listado también incluye modificaciones en ciudades de Estados Unidos como Boston, Chicago, Columbus, Kansas City, Detroit, St. Louis, Houston, Austin, Dallas, Nueva Orleans, Oklahoma City, San Antonio, Weston, West Palm Beach, Nueva York, Queens, Newark, Orlando, Jacksonville, Tampa, San Francisco, Denver y Salt Lake City.

En Venezuela, los cambios cobijan los puestos de San Antonio del Táchira, Rubio y San Cristóbal. En otros países también hubo ajustes puntuales, como en Hong Kong y Shanghái, en China; Guayaquil y Santo Domingo Tsáchilas, en Ecuador; Sídney, en Australia.

También hubo modificaciones en La Habana, en Cuba; Santiago, en Chile; Copenhague, en Dinamarca; Accra, en Ghana; Ciudad de México; Oslo, en Noruega; Willemstad, en Curazao; y Bucarest, punto que aparece en el boletín dentro de la relación de puestos actualizados.

La entidad explicó que los ciudadanos pueden verificar su lugar de votación por medio de la aplicación aVotar, disponible de manera gratuita en Google Play y App Store. También pueden hacerlo en la página web de la Registraduría, en la ruta “Elecciones 2026”, luego “Congreso de la República” y, finalmente, en la opción “Consulta lugar de votación”.

El llamado de la Registraduría se da cuando avanza la jornada de votación en el exterior, que permite a los colombianos residentes fuera del país participar en la elección del Congreso y en las consultas presidenciales.

La entidad invitó a los electores a ejercer su derecho al voto entre este viernes y sábado, y reiteró que verificar con tiempo la dirección del puesto puede evitar contratiempos el día de la jornada.

