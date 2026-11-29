Este domingo 29 de noviembre, casi 39 millones de españoles están llamados a votar para elegir la composición del Congreso de los Diputados (350 escaños) y del Senado (209 escaños). Las urnas abrieron a las 9:00 a. m., hora local, y cerrarán a las 8:00 p. m. Se espera que los primeros resultados provisionales se sepan una hora después, a eso de las 9:00 p. m.

Los principales candidatos en esta contienda electoral son el presidente Pedro Sánchez, el popular Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, líder de Vox, y Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y líder de una facción progresista que se muestra como la alternativa al cansancio frente a los 8 años de gobierno del PSOE.

Un promedio de encuestas, llevado a cabo por el diario español El País, indica que el Partido Popular podría obtener el 31,4 % de los votos y así salir victorioso de la jornada, aunque Sánchez logró reducir la distancia y podría alcanzar, de acuerdo con los sondeos, el 28,9 % de los apoyos. Detrás, con el 18 %, estaría Vox. De ser así, es probable una negociación que llevaría a la extrema derecha al gobierno, por primera vez desde los tiempos del dictador Francisco Franco.

Los electores están en una difícil situación. Tengo "mucho miedo por el auge de la extrema derecha (…), como estamos viendo también en muchos países, y miedo de parecernos a países como Estados Unidos, Argentina u otros en Europa", dijo ante la AFP en Barcelona Marian Gimeno, una gestora de proyectos de 30 años. "A mí lo que me gusta es que echen a Sánchez", opinó en Madrid, por su parte, Margarita Jiménez, jubilada y votante en el pasado del Partido Socialista, pero decepcionada ahora con su gestión. "Tengo ganas de que se vaya", agregó sobre el presidente, quien lleva en el poder desde 2018. Estos comicios en España, que es la cuarta economía de la zona euro, serán seguidos de cerca en el Viejo Continente, ante la perspectiva de las elecciones en Francia, Italia y Polonia que podrían alterar el equilibrio de fuerzas dentro de la Unión Europea.

¿Cómo se elige al presidente del Gobierno de España?

Los ciudadanos no votan directamente por la persona que ocupará el cargo de presidente del Gobierno español. Esa decisión le corresponde al Congreso de los Diputados, que debe votar la investidura del candidato. El Senado no interviene en esto. Una vez constituido el nuevo Congreso, como máximo 25 días después de las elecciones, el rey Felipe VI se reúne con los representantes de cada partido. Luego de ello, propone un candidato a la presidencia del Gobierno al presidente del Congreso. Normalmente, es el líder del partido que consigue más escaños, o el que tiene más posibilidades de reunir suficientes apoyos.

En la primera votación se necesita la mayoría absoluta, es decir, al menos 176 votos a favor. Si no lo consigue, se celebra una segunda votación 48 horas después, en la que basta con lograr la mayoría simple: obtener más votos a favor que en contra, aunque no se llegue a los 176. En el caso de que no se consigan los votos, hay un plazo de dos meses antes de repetir las elecciones. Ese tiempo empieza a contar desde la primera votación de investidura. A lo largo de ese período, el rey puede proponer otros candidatos. Si se cumple el plazo, el monarca disuelve las cortes y convoca a unos nuevos comicios.

¿Cuáles fueron los principales temas que marcaron la campaña?

Vivienda

La crisis de acceso a la vivienda está en el origen de esta convocatoria electoral. El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba 71 años viviendo en un apartamento de Madrid, estuvo detrás de una ola de protestas que desembocó semanas después en una huelga general. Sánchez quiso pasar dos decretos que buscaban proteger a los inquilinos frente a las condiciones abusivas impuestas por los propietarios, pero no tuvo éxito. Entonces, tomó la decisión de adelantar las elecciones.

En medio de ello, el Frente Amplio, liderado por Colau, adoptó como lema de campaña "Un voto como una casa" y propuso la expropiación progresiva de viviendas en manos de grandes fondos de inversión y un impuesto del 10% a los grandes propietarios. Pretende dejar exentas de esas medidas a las unidades destinadas al alquiler asequible y estable, al tiempo que quiere impulsar una reducción de un 30 % del precio de los alquileres.

En contraposición, Núñez Feijóo se mueve entre ayudas para la compra de vivienda o para alquiler por parte de jóvenes que buscan emanciparse e incentivos a la inversión privada para incrementar la construcción y la oferta de unidades en el mercado. Vox coincide en la necesidad de aumentar la construcción y culpa a la migración de la desaparición de "la mitad de la oferta en alquiler como consecuencia de las regulaciones de la izquierda".

Seguridad ferroviaria

Dos accidentes ferroviarios marcaron 2026 en España. El primero ocurrió en Adamuz el 18 de enero y dejó como saldo 46 fallecidos y 152 heridos. El segundo sucedió en Urda el 28 de octubre: hubo 69 muertos y más de 200 heridos. Eso generó desconfianza en un sistema ferroviario de alta velocidad que fue uno de los grandes símbolos de la modernización de España. Al respecto, Núñez Feijóo dijo que cuando su partido estaba al frente del gobierno, ese tipo de sucesos no ocurrían. Prometió, entonces, una auditoría para establecer responsabilidades. Además, el partido dijo que destinará 300.000 millones de euros en 15 años para mejorar las infraestructuras ferroviarias, revisar los límites de velocidad, renovar vías y trenes y optimizar las indemnizaciones por retrasos. En consonancia con ello, Vox ha dicho que el país no funciona desde que el PSOE está gobernando.

Migración

Es el tema principal para Abascal, sobre todo tras lo ocurrido en Ceuta en julio, cuando cerca de 70.000 migrantes entraron a la ciudad autónoma desde Marruecos. Sus propuestas son explícitas: “Prioridad nacional” para que los ciudadanos españoles tengan preferencia frente a los extranjeros en el acceso a ayudas sociales, servicios públicos y vivienda social, y deportación de los inmigrantes que se encuentren en situación irregular o que cometan delitos. Por su parte, el Gobierno y el Frente Amplio defienden una migración ordenada, legal y segura, centrada en la agilidad administrativa, la integración social y la cooperación internacional.

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