En medio de las críticas, el príncipe Harry defiende su libro de memorias

La autobiografía del príncipe Harry, "Spare", no se publicará hasta la próxima semana, pero ha dominado los titulares de los últimos días, pues una versión en español salió a la venta por error. Foto: AFP - DANIEL LEAL

El príncipe Harry ahondará este domingo en dos esperadas entrevistas en los detalles sobre su libro de memorias, “En la sombra”, tras la polémica provocada por las revelaciones sobre las disputas con su hermano, su vida sexual y una confesión sobre consumo de drogas.

El lanzamiento mundial de la autobiografía del príncipe de Inglaterra, titulada “Spare” (“En la sombra”), está previsto para el 10 de enero, pero una gran parte del contenido se filtró el jueves, cuando fue puesto a la venta de forma anticipada en España por error.

Entre los detalles filtrados está la acusación de que su hermano Guillermo (heredero al trono) lo atacó durante una discusión sobre su esposa, la exactriz estadounidense Meghan Markle, un relato de cómo perdió su virginidad, una confesión sobre el consumo de drogas y la afirmación de que mató a 25 personas mientras estuvo desplegado en Afganistán.

Hasta el momento, los detalles han generado condenas, burlas y polémicas, pero no ha habido ninguna reacción por parte del Palacio de Buckingham. Por su parte, el primer ministro británico, Rishi Sunak, declinó hacer cualquier comentario sobre el escándalo en una entrevista a la BBC, mientras hacía hincapié “en su enorme simpatía hacia la familia real”.

Este domingo, The Sunday Times mencionó a fuentes cercanas del príncipe Guillermo que afirman que está “triste” y que “arde por dentro”, pero que permanece en silencio por el bien de su familia y del país.

El Telegraph cree que, pese al duro contenido del libro, Carlos III estaría dispuesto a una reconciliación, como “la única vía de salir de este lío”. Considera que los duques de Sussex deberían ser invitados a la coronación del rey en mayo.

Pese a que Harry arremete más contra Guillermo, Carlos no se siente “menos herido porque personalmente no ha sido el foco de la mayoría de la ira y frustración del libro”, cuenta un amigo próximo al rey. Harry afirmó a ITV que todavía cree en la monarquía, aunque no sabe si desempeñará algún papel en su futuro.

Su disputa con Guillermo, uno de los temas de las entrevistas

Varios de los canales que lo entrevistaron ya emitieron extractos de las entrevistas, las cuales se centran en la disputa con su hermano William y en las acusaciones de que su familia instaló una narrativa negativa sobre él y su esposa en los medios. La cadena británica ITV transmitirá el domingo a las 21H00 GMT una entrevista de poco más de hora y media con el príncipe.

En el último video, Harry reveló que “lloró una vez” después de que su madre Diana muriese y se sintiera culpable por no poder expresar su dolor, mientras saludaba a la multitud de los asistentes, cuyas manos estaban húmedas por las lágrimas. En otros fragmentos de la entrevista, Harry afirma que William intentó golpearlo durante su discusión sobre su esposa. “Vi esta niebla roja sobre él”, relata. “Quiero una reconciliación, pero antes hace falta que haya una rendición de cuentas”, añade.

Harry no tendrá una función en la coronación de su padre, el rey Carlos III

A diferencia de William, Harry no tendrá un papel formal en la coronación de Carlos, a la que se espera que asista, informó The Sunday Times. En “una ruptura importante con la tradición, Carlos ha desechado el acto de los duques reales con el cual debían arrodillarse para ‘rendir homenaje’”, escribió, y “William será el único de la realeza que cumplirá con la tradición”.

Después, la cadena estadounidense CBS transmitirá otra entrevista a las 19H30 horas de la costa este de Estados Unidos (00H30 GMT del lunes), en su programa “60 minutos”, y la emisora ABC difundirá un tercer programa el lunes.

Harry se refiere a William como “su querido hermano y archinémesis”, dijo el presentador de ABC Michael Strahan en un extracto. “Extrañamente, siempre ha habido una competencia entre nosotros”, dijo Harry a la cadena estadounidense.

Las entrevistas fueron grabadas antes de que el libro de Harry se filtrara ampliamente el jueves, lo que provocó una reacción negativa de los medios, comentaristas, veteranos militares e, incluso, los talibanes.

Los diarios británicos criticaron la afirmación de Harry de haber matado a 25 personas mientras servía en el ejército en Afganistán, declaración que los militares tildaron de inapropiadas. Hasta un representante talibán condenó al príncipe Harry por considerar a los muertos como “piezas de ajedrez”.

