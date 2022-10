En su primera llamada, Rishi Sunak y Joe Biden acordaron apoyar a Ucrania

Al respecto de la llamada entre Biden y Sunak, se sabe que “los líderes estuvieron de acuerdo sobre la importancia de trabajar juntos para respaldar a Ucrania y responsabilizar a Rusia" por la invasión que desató una guerra desde febrero. Foto: EFE - ANDY RAIN

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, acordaron en su primera conversación trabajar juntos para respaldar a Ucrania, pues el Reino Unido ha sido un aliado europeo clave para proveer armas y respaldo al ejército ucraniano, dijo la Casa Blanca. Los líderes hablaron apenas horas después de que Sunak se convirtiera en el tercer jefe de gobierno británico en ejercicio durante este año, quien hereda una crisis económica tras la renuncia de Liz Truss, después de solo 49 días en el cargo.

Le sugerimos: Nuevos agentes de Colombia ante La Haya, ¿cambia la defensa frente a Nicaragua?

Biden y Sunak refirmaron la “especial relación” entre Estados Unidos y el Reino Unido, y se comprometieron a trabajar juntos para avanzar en temas como la seguridad global y la prosperidad, informó la Casa Blanca en el comunicado oficial de la conversación. “Los líderes estuvieron de acuerdo sobre la importancia de trabajar juntos para respaldar a Ucrania y responsabilizar a Rusia” por la invasión que desató una guerra desde febrero. Washington dijo que Biden y Sunak también acordaron “abordar los desafíos que plantea China”, que Estados Unidos ha identificado actualmente como su principal rival económico y geopolítico en el escenario mundial.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo que Washington tenía que abandonar su “pensamiento de suma cero” con respecto a Beijing. “China es un socio y una oportunidad para el desarrollo de todos los países, no un desafío ni una amenaza”, dijo Wang en su rueda de prensa diaria. “En vez de expandir su caducada ‘teoría de la amenaza de China’ y conformar una pequeña camarilla sin futuro, debería tratar de establecer una nueva mentalidad de apertura, inclusión y cooperación provechosa para los dos bandos”, añadió.

Por su parte, el mandatario ruso, Vladimir Putin, no felicitó a Rishi Sunak tras su nombramiento como nuevo primer ministro británico, pues considera que el Reino Unido es “hostil” hacia Rusia, afirmó el miércoles el Kremlin. “El Reino Unido, actualmente, pertenece a la categoría de países hostiles. Así que no, no se envió un telegrama” de felicitación, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.