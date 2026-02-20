Escalador que dejó a su novia en la cima más alta de Austria es condenado por negligencia

Grossglockner, la montaña más alta de Austria, fue escenario de una tragedia. Foto: Archivo particular | Stefan.straub - Archivo particular | Stefan.straub

Un tribunal de Innsbruck, Austria, dictó el jueves una sentencia sin precedentes en el mundo del montañismo. Thomas P., un escalador de 37 años, fue declarado culpable de homicidio por negligencia grave tras la muerte de su novia, Kerstin G., a quien dejó sola en medio de una tormenta cerca de la cumbre del Grossglockner en enero de 2025, según reportó The Guardian.

El fallo establece que el acusado era el “guía responsable” de la expedición debido a su mayor experiencia técnica frente a la inexperiencia de su pareja. Deberá pagar EUR 9.400 y una sentencia suspendida de cinco meses de cárcel, que podría derivar hasta tres años de prisión.

Tragedia en las montañas de Austria

La tragedia ocurrió hace aproximadamente un año, durante la madrugada del 19 de enero de 2025. Tras una jornada agotadora con ráfagas de viento de hasta 74 km/h y una sensación térmica de -20 °C, Kerstin G. quedó exhausta y sin fuerzas para continuar a tan solo 50 metros de la cima.

Según los informes de las autoridades, Thomas P. decidió dejarla en una loma expuesta para descender por el otro lado de la montaña en busca de ayuda. Sin embargo, la fiscalía demostró que el acusado cometió errores críticos de seguridad.

En primer lugar, no utilizó la manta de emergencia ni la bolsa militar que llevaba en su mochila para proteger a Kerstin del frío extremo. También permitió que su novia usara botas blandas, no aptas para terreno alpino de gran altitud.

El cuerpo de Kerstin G. fue recuperado por rescatistas alpinos a las 10 de la mañana del día siguiente. La joven de 33 años murió congelada.

Otro de los puntos más polémicos del juicio, según reportó CNN, fue la gestión de las llamadas de emergencia. Los fiscales sostuvieron que, pese a estar varado desde las 8:50 p. m., Thomas P. no notificó formalmente a los servicios de rescate sino hasta las 3:30 a. m., e incluso ignoró a un helicóptero que sobrevoló la zona horas antes.

Por su parte, la defensa argumentó que el acusado no notó las llamadas de los rescatistas porque su teléfono solo vibraba “levemente” y que, en un contacto a las 12:35 a. m., sí solicitó ayuda urgente. Sin embargo, la fiscalía refutó esta versión señalando que el contenido de dicha llamada fue “poco claro” y que el hombre terminó silenciando su móvil, impidiendo cualquier comunicación posterior con la policía alpina.

Durante el juicio, se presentaron imágenes de cámaras web que captaron la luz de las linternas frontales de la pareja durante la noche. En los videos se observa a Thomas P. descendiendo solo de la cumbre mientras su novia permanecía atrás.

Una exnovia del acusado, quien declaró ante el tribunal que, en 2023, Thomas P. también la había abandonado durante una escalada nocturna en el mismo monte tras agotarse la batería de su linterna, según recogió The Guardian.

“No te veo como un asesino... pero debido a que el acusado era muchísimo más hábil como montañista que su novia, y debido a que ella se había puesto a su cuidado, él era responsable de su muerte”, sentenció el juez del tribunal Borbert Hofer, quien resulta ser, además, un experimentado alpinista.

Expertos legales y comunidades de escaladores coinciden en que este veredicto marca un “cambio de paradigma” sobre el montañismo en el país. El caso pone sobre la mesa la responsabilidad penal en los deportes de riesgo, pues a partir de ahora, el escalador con más conocimientos puede ser considerado legalmente responsable de la seguridad de sus compañeros menos experimentados.

