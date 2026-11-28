Este fin de semana se sabrá si resultó un acierto o no la decisión de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, de adelantar las elecciones generales que estaban previstas para el próximo año. Este domingo, España votará para renovar las Cortes Generales, integradas por el Senado y el Congreso de los Diputados, cámaras que se encargan de investir al jefe del Gobierno una vez el rey, en este caso Felipe VI, propone un candidato luego de haber consultado a los representantes de las fuerzas políticas.

Así, lo que se juega con cada elección general es saber qué sector y qué partidos cuentan con el apoyo necesario para formar un nuevo gobierno. Tradicionalmente han sido el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), del que hace parte Pedro Sánchez y el PP (Partido Popular) con Alberto Núñez Feijóo, quienes han disputado el centro del poder. Sin embargo, hay otras fuerzas como Vox, con Santiago Abascal, el Frente Amplio con Ada Colau y Podemos con Irene Montero.

Varias encuestas, e incluso lo que se escucha en las calles entre los jóvenes, pero también entre la población migrante, es que la tendencia marca un giro a la derecha. El panorama no es diferente al de 2023, la cuestión es que en ese entonces Pedro Sánchez pudo darle vuelta, pero esta vez los analistas y la opinión creen que será más difícil de lograr.

Pablo Iglesias, doctor en Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid y exsecretario general de Podemos, habló para El Espectador sobre la presente campaña y señaló que lo que marcan las encuestas “es algo no tan distinto a 2023, cuando hubo una mayoría no progresista, sino una mayoría plurinacional en la que el PSOE, u otras formaciones de izquierda de ámbito estatal, autonómico y dos formaciones de derecha como el Partido Nacionalista Vasco y el Junts Per Catalunya finalmente apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. La tendencia demoscópica que habla de una mayoría de las derechas españolistas se ha ido consolidando, pero habrá que esperar”.

Por su parte, Alma Ruiz, abogada y analista política para medios como Agenda Pública o La voz de Galicia, asegura que la polarización en los últimos años ha aumentado, especialmente en la población menor de 35 años, lo que ha derivado también en la pérdida del centro político, que ya se había opacado en 2023, “pero que no estaba tan deteriorado”.

Encuestas como las de SocioMétrica o Sigma Dos de esta última semana arrojan que el PP obtendría cerca del 32 % de los votos, seguido del PSOE con cerca del 29 %. Vox aparece como la tercera fuerza política con votaciones que rondarían el 17 o el 18 %.

¿Qué implicaría para España una mayoría de derecha en el nuevo gobierno? Ruiz aseguró que sería “la primera vez desde la caída del régimen franquista que un partido de extrema derecha entraría en un gobierno”. Según él, el Partido Popular podría “sufrir bastante a la hora de negociar porque hablaríamos de un pacto bastante más igualitario o, permítame que reformule, de un pacto en el cual tendría mucho más peso Vox de lo que han tenido Sumar o Podemos en el gobierno anterior”. Resalta el hecho de que las encuestas le están dando a Vox alrededor de los 60 escaños y de que el Partido Popular se movería en un rango de entre 110 y 130. “La capacidad de negociación que va a tener Vox y de imponer su programa va a ser mucho mayor de la que tuvo Sumar con el gobierno de Pedro Sánchez”.

Para Iglesias, “España no es ajena a Europa y esa dinámica de normalización y crecimiento de las ultraderechas”, y en ese sentido, el país entraría en lo que él considera el fenómeno global de la extrema derecha, que vive un auge en varios países de Europa. En Francia es seguro que Le Pen va a estar en la segunda vuelta; Alternativa en Alemania lidera las encuestas; Giorgia Meloni gobierna con el partido de Berlusconi y la vieja Lombarda en Italia; Nigel Farage lidera las encuestas en Reino Unido, y ni qué decir de América Latina con De la Espriella, Milei, Fujimori y el propio Trump en Estados Unidos. En cada lugar hay diferentes factores, en España, más que la migración y la seguridad, el surgimiento de Vox tuvo que ver con el españolismo que reaccionaba al fenómeno independentista”.

No es menor que las elecciones sean este domingo 29 de noviembre. Recordemos que el pasado 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció su adelanto luego del rechazo del Congreso de los Diputados de los decretos en materia de vivienda, pues inicialmente los comicios estaban programados para 2027.

Para Ruiz, quien vive en Ceuta y ha visto de frente la migración masiva de marroquíes a España, Sánchez “no tenía un mejor momento para convocar elecciones de aquí al final del mandato. La crisis de Ceuta, que me tocó a mí en esta ciudad, dejó al Gobierno en una situación bastante crítica, tras un verano que comenzaba con el caso Zapatero, de cara a la percepción pública o a la valoración pública, a la credibilidad del Gobierno, que son cosas muy importantes. La crisis de Ceuta, que es muy local, tiene un factor identitario muy importante para gran parte de la población peninsular”. Recuerda que a ello se sumó el caso de Maricarmen Abascal, la octogenaria que fue desalojada del lugar donde vivía y aunque se logró un acuerdo para que regresara, falleció días después en medio de multitudinarias protestas por la crisis habitacional.

Según Ruiz, en torno a ella, se creó un “arquetipo, un simbolismo alrededor de ella y del tema de la vivienda. Surge una activación social que no tiene padrino, que no tiene madrina, que no tiene quien la ampare. Pero el principal problema que se estaba detectando en las encuestas era que la izquierda estaba desmovilizada. Claro, yo entiendo que el equipo de Pedro Sánchez probablemente entiende que hay que aprovechar esa movilización social”.

Sin embargo, la analista política española agrega un factor que no es menor en este contexto: “Evidentemente, el accidente de Urda cambia el tono de la campaña”. Se refiere al choque que ocurrió entre dos trenes en octubre pasado y que dejó 69 personas muertas. Si bien la causa de lo ocurrido sigue bajo investigación, se ha hablado de una cadena de fallos técnicos y posibles errores operativos.

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“Lo que iba a ser una campaña sobre vivienda y sobre avances sociales frente al retroceso lo lleva a un marco de caos institucional o, tal vez, decadencia institucional del Estado frente a estabilidad institucional, que es el marco que intenta imponer el bloque de la derecha. Y eso ha igualado un poquito más la campaña, que parecía que iba a ser una campaña mucho más complicada para la derecha por el marco de la vivienda”, añade la analista.

¿Es posible que continúe entonces el progresismo? El panorama muestra una izquierda fragmentada, lo que puede hacer más difícil este propósito. En ese sentido, Pablo Iglesias afirma que “la condición de posibilidad de un gobierno progresista en España siempre ha sido por la existencia de una izquierda fuerte, más allá del PSOE”. Cree que, si como dicen las encuestas, “la izquierda diferente al PSOE en el ámbito estatal no está fuerte, será imposible un gobierno progresista. De hecho, el PSOE lo asume así, su pelea es tener un buen resultado como partido y asumen que no van a poder volver a gobernar porque sin una izquierda estatal fuerte como lo representó Podemos en su momento pues no va a ser posible”.

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Ruiz comenta que la fractura de la izquierda no es de ahora, sino ha sido históricamente una tendencia: “La izquierda española, a la izquierda del PSOE, siempre ha sido una izquierda que ha tendido a la fragmentación. Aquí hay personas que me dicen que en España un comunista, por decirlo así, o un izquierdista, hace un partido; dos izquierdistas, un partido y una corriente, y tres izquierdistas, un partido, una corriente y una escisión. Es decir, ha habido siempre una tendencia a la división y al aglutinamiento”.

Finalmente, y aquí entramos los colombianos a mirar con lupa como la segunda población migrante en España por detrás de Marruecos (se estima que entre 700 mil y un millón de colombianos viven en este país), está el punto de la migración, ya señalado por Ruiz por lo que se vive en Ceuta.

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Ocurre en España, como en cualquier otra parte del mundo, que las banderas contra la migración se enarbolan en nombre de la seguridad y de la identidad. Muchos españoles aseguran no sentirse en casa, y las fuerzas derechistas han aprovechado esa sensación para construir una narrativa en dos vías: la invitación a que los españoles que se fueron a otros países regresen y refuercen la identidad de la nación, y la prioridad de construir una política de remigración y de endurecimiento de las leyes de extranjería.

Ruiz concluye frente a este tema que habría “que hacer una comparativa con lo que han hecho otros partidos porque, al fin y al cabo, vivimos en una sociedad global y Vox forma parte de una familia europea que ya gobierna en varias partes, en Hungría, y ha gobernado en Italia. Entonces, creo que sí tendrá un impacto importante en las políticas de migración”.

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Según ella, que es también abogada de extranjería, “la regulación que teníamos anteriormente del Gobierno de Pedro Sánchez era más estricta para los arraigos, para las personas que llevan un tiempo en situación irregular. Creo que sí habrá un endurecimiento, pero también creo que van a jugar porque Vox tiene una masa de votantes nacionalizados latinoamericanos importante”.

A ella le rememora el movimiento MAGA de Estados Unidos en sus inicios. “Es evidente que no es legal ni constitucional hacer una ley de extranjería a dos velocidades, ¿no? Pero sí que intentarán imponer más restricciones a todo lo que venga de África o del Magreb. Y tal vez sean más flexibles con Latinoamérica en cuanto a origen. Ahora, los que están ya aquí van a sufrir probablemente un endurecimiento de la ley de extranjería”, concluye.

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