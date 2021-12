España llega a la sexta ola de la pandemia con 49.823 casos diarios, ¿qué sigue?

La Comisión de Salud Pública de España afirmó que continuar con la vacunación es la mejor forma de enfrentar este nuevo pico de la pandemia. Foto: Agencia AFP

España batió récord en la pandemia, registrando la cifra más alta en lo que va de la emergencia sanitaria: 49.823 casos positivos en un día, superando así las 44.357 infecciones reportadas el 21 de enero de 2021, cuando el país estaba atravesando la tercera ola de la pandemia. Así las cosas, en los últimos 14 días se ha visto un aumento del 68 % en los casos reportados, lo que equivale a 695 de ellos por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, vale aclarar que el aumento de los casos diarios de coronavirus no implica un incremento al mismo ritmo en el número de muertes a causa de la COVID-19 en España, de acuerdo a los datos de Our World in Data.

Según se lee en El Mundo, la variante ómicron está detrás de la explosión de los casos de las últimas semanas, partiendo de que, según datos de Sanidad, “del 29 de noviembre al 5 de diciembre, el porcentaje de muestras secuencias positivas fue de 3,4 %; sin embargo, del 6 al 12 de diciembre, con datos aún muy preliminares, el porcentaje se situó en el 47,2 %, lo que indica que estos casos se habrían multiplicado casi por 14″, se lee en el medio español. Esto, teniendo en cuenta que el primer caso de dicha variante fue confirmado hace tres semanas.

¿Qué han dicho las autoridades españolas?

Aun cuando el país ha alcanzado un pico máximo de contagios diarios, y tras una reunión de la Comisión de Salud Pública, no se tomaron nuevas medidas frente a la más reciente ola del coronavirus. Ahora bien, en lo que sí se enfatizó fue en que aquellas personas que entren en contacto con una persona con COVID-19, pero que cuenten con el esquema de vacunación completo, no tendrán que realizar una cuarentena de 10 días. Sin embargo, deben limitar sus actividades a las esenciales, reduciendo en todo lo posible sus interacciones sociales, deben usar tapabocas y estar pendientes por si aparecen síntomas relacionados con el coronavirus.

A pesar de no tener una nueva directriz, según informa el diario El País, Cataluña optó por ordenar cuarentena a todos los contactos estrechos con casos positivos, independientemente de su estado de vacunación, y solo hará pruebas a aquellas personas con síntomas, empezando estas medidas a partir del jueves. Ahora bien, esta es la única comunidad autónoma que se separa de la directriz general, pues el resto de ellas, al igual que el Gobierno, se han limitado a recomendar precaución en los encuentros sociales y a acelerar la vacunación.

Entonces, ¿qué viene?

La Comisión de Salud Pública afirmó que continuar con la vacunación es la mejor forma de enfrentar este nuevo pico de la pandemia. Al día de hoy, estas son las cifras de cómo va España en el proceso de inmunización:

Además, el país está a la espera de la realización de la Conferencia de Presidentes, la cual, según afirmó Presidencia, “abordará la situación provocada por la COVID-19 y reforzará la cogobernanza y la cooperación institucional”, en un momento en el que no se piensa instaurar restricciones drásticas. Según informa El País, aunque la mayoría de comunidades no muestran intenciones de imponer nuevas limitaciones de horario a las actividades nocturnas o limitar el aforo, cinco de ellas propondrán en la Conferencia de Presidentes el uso obligatorio de tapabocas.

