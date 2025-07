“Estados Unidos y Ucrania trabajarán juntos”: Zelenski tras hablar con Trump

Los rescatistas ucranianos trabajan en el lugar del ataque con drones contra un edificio residencial en Kiev. Foto: EFE - SERGEY DOLZHENKO

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el viernes que, durante una llamada con su homólogo Donald Trump, acordó con Estados Unidos “reforzar” las defensas aéreas de Ucrania, tras el mayor bombardeo ruso contra la exrepública soviética desde el 2022.

Por su parte, Rusia consideró que “no es posible” alcanzar sus objetivos en Ucrania por la vía diplomática, implicando la continuación de los combates y ataques contra un adversario en dificultades en el frente.

Al término de su conversación con Trump, que trató especialmente sobre las “posibilidades de defensa aérea”, Zelenski anunció que los dos dirigentes pactaron “trabajar juntos para reforzar la protección” del cielo ucraniano.

Sin embargo, el dirigente de Kiev no dio más detalles, en un momento en el que las ciudades siguen sufriendo los ataques rusos por la falta de sistemas de defensa aérea que cubran eficazmente todo el país.

El día anterior, Donald Trump mantuvo una conversación con Vladímir Putin, que una vez más terminó sin grandes anuncios con vistas a resolver el conflicto.

Como prueba del estancamiento de las conversaciones de paz, a pesar de su reanudación en mayo, Trump admitió el jueves que no había logrado “ningún avance” durante su conversación con Putin.

Además, aún no se ha anunciado la tercera ronda de conversaciones directas entre rusos y ucranianos, un mes después de una infructuosa última reunión en Turquía.

Putin sigue exigiendo que Ucrania le ceda cuatro regiones, además de Crimea, anexada en 2014, y que renuncie a su adhesión a la OTAN, unas condiciones inaceptables para Ucrania, que exige la retirada de las tropas rusas de su territorio.

“Una noche brutal”: presidente de Ucrania sobre los últimos ataques rusos

Putin reiteró a Trump que Rusia “no renunciará a sus objetivos” en Ucrania. En este momento “no es posible”, por lo que proseguirá “la operación militar especial”, afirmó el viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

En paralelo, el Ejército ruso siguió bombardeando Ucrania. Durante la noche, lanzó 550 misiles, incluidos 539 drones, contra Kiev, según las fuerzas aéreas ucranianas.

“Fue una noche brutal”, lamentó Zelenski. Los servicios de emergencia informaron de al menos un muerto y 26 heridos, entre ellos un niño.

Un portavoz de la aviación ucraniana afirmó que este bombardeo fue el mayor ataque aéreo contra su país desde febrero de 2022.

Ucrania afirmó haber neutralizado 478 de los 550 misiles disparados por el Ejército ruso, que afirmó haber alcanzado un aeródromo militar y una refinería de petróleo.

Tras estos ataques se produjeron decenas de incendios, especialmente en Kiev. Un edificio de la Embajada polaca resultó dañado, según Varsovia.

Timur, un residente de Kiev, relató que no había experimentado un ataque tan intenso: “Nunca había ocurrido nada parecido a este ataque. Hubo muchas explosiones”.

Para Zelenski, dicha ofensiva es una prueba de que “sin una presión a gran escala, Rusia no va a cambiar su comportamiento estúpido y destructivo”.

El recrudecimiento de la ofensiva en la guerra de Ucrania

Los ataques nocturnos de Rusia se han intensificado en las últimas semanas. Según un conteo de la AFP, Moscú lanzó un número récord de drones y misiles contra Ucrania en junio, coincidiendo con el estancamiento de las conversaciones de paz directas entre Kiev y Moscú.

“Putin está mostrando claramente su absoluta desconsideración con Estados Unidos y con cualquiera que pida terminar la guerra”, declaró el canciller ucraniano, Andrii Sibiga.

Este recrudecimiento de los ataques genera preocupación después de que Estados Unidos anunciara esta semana que suspenderá el envío de cierto armamento a Ucrania, un apoyo que es crucial para repeler los bombardeos.

En el frente, el Ejército ruso sigue avanzando y afirmó el viernes haber capturado una nueva localidad en el este de Ucrania, el pueblo de Predtechin, a las afueras de la fortaleza de Kostiantinivka.

En los territorios ocupados por Rusia, cuatro personas murieron el viernes en un ataque ucraniano en Donetsk, según las autoridades locales instaladas por Moscú.

Pese a los ataques, Moscú y Kiev anunciaron este viernes que procedieron a un nuevo canje de prisioneros de guerra, como parte de un acuerdo alcanzado a inicios de junio en un diálogo indirecto en Estambul.

