Un colombiano murió asfixiado en un incendio en España

Así se ve una de las zonas quemadas por el primer gran incendio forestal del año en España, que ocasionó la muerte de dos personas y dejó 5.500 hectáreas calcinadas. Foto: EFE - Álex López

En medio de una ola de calor que afectó esta semana a buena parte de Europa, Cataluña vivió el primer gran incendio de este verano. Las llamas arrasaron 5.577 hectáreas, sobre todo de zonas agrícolas, y dejó dos personas muertas, entre ellas a un colombiano. Se trata del migrante Omar Fabián Agudelo, de 45 años, quien, al igual que el empresario Jordi Esteve, de 32, falleció asfixiado.

Los informes de la prensa española apuntan a que Esteve fue a auxiliar al trabajador en una de sus granjas. En medio de ello, ambos quedaron atrapados por el humo. Uno de los primos del colombiano le aseguró al diario El País: “Llamó por teléfono despidiéndose, diciendo que no podía respirar y enviando la ubicación donde estaba”. Su última nota de voz decía: “Perdónenme, me quedo sin aire. No puedo más. Las amo”. Sus palabras iban dirigidas a su esposa y sus hijas, que, a diferencia suya, no tienen papales.

Agudelo tomó la decisión de viajar a España hace tres años, dejando atrás el Valle del Cauca. Tomó camino hacia Agramunt, donde empezó a trabajar en granjas. Con algo de ahorros, pagó los pasajes para que su familia lo alcanzara allá. Apenas hace año y medio había empezado labores como operario en las fincas de Esteve. Parte del dinero que ganaba lo enviaba al municipio colombiano de Sevilla, donde su mamá está enferma.

En medio del incendio que afectó a la provincia de Lérida, un cambio en el viento dirigió las llamas hacia Renant, donde estaban trabajando el colombiano y su jefe. En el trayecto de regreso, el vehículo en el que estaban montados quedó rodeado de humo. Ambos se bajaron e intentaron huir, pero murieron asfixiados. Sus cuerpos fueron hallados horas más tarde, a pocos metros del carro. La familia de Agudelo quiere cremar sus restos, pero les preocupa el gasto que eso acarrea, además de que están a la espera de recibir su cuerpo.

