Según el documento, los servicios de inteligencia rusos y sus intermediarios atacan ferrocarriles, redes de energía e industrias de defensa europeas para debilitar el apoyo a Ucrania. El IISS calcula que los sabotajes aumentaron un 16 % en un año y que el uso de…

Los sabotajes de Rusia en Europa son cada vez más frecuentes y sofisticados, y ya podrían causar un ataque con víctimas masivas, según advierte el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), un centro de pensamiento con sede en Londres, en un informe publicado esta semana.

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Según el documento, los servicios de inteligencia rusos y sus intermediarios atacan ferrocarriles, redes de energía e industrias de defensa europeas para debilitar el apoyo a Ucrania. El IISS calcula que los sabotajes aumentaron un 16 % en un año y que el uso de incendios provocados y artefactos explosivos se duplicó, lo que supone “un riesgo de incidente con víctimas masivas” a medida que “se estrecha el margen para el error de cálculo”.

Ese escenario, según el informe, podría llevar a represalias y a una escalada. Aunque la mayoría de las operaciones todavía las hacen reclutas sin entrenamiento, el IISS identifica un nivel intermedio de operativos que ya usan métodos más complejos, como explosivos improvisados con detonadores temporizados y a control remoto.

Los gobiernos europeos han respondido con arrestos, expulsiones de agentes de inteligencia y, en algunos casos, el cierre de consulados rusos. Sin embargo, el informe dice que “no hay pruebas claras” de que esas medidas hayan hecho del sabotaje una herramienta menos atractiva para el Kremlin.

“Los arrestos eliminan a los intermediarios, pero es muy poco probable que disuadan a los servicios de inteligencia rusos que los dirigen”, señala el texto.

Alemania y Polonia, advierte el documento, seguirán siendo los blancos principales, porque sus redes de transporte e industria son clave para abastecer a Ucrania. En los últimos 12 meses, más de la mitad de los incidentes fueron contra infraestructura crítica. Solo en Polonia hubo 29 incidentes vinculados a Moscú entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.

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Uno de estos incidentes fue la explosión que dañó en noviembre de 2025 una vía férrea usada para enviar suministros a Ucrania. En Leipzig, Alemania, se encontró en agosto un dron cargado de explosivos cerca de un avión de carga ucraniano Antonov que transportaba material militar. Los investigadores sospechan que un segundo dron chocó contra un avión de DHL poco después de que se suspendiera el tráfico aéreo.

Ya en agosto de 2025, el mismo instituto había advertido que el número de operaciones de sabotaje rusas registradas en Europa casi se cuadruplicó entre 2023 y 2024, de acuerdo con el portal de seguridad Intellinews.

Para el IISS, la gran pregunta es si Europa podrá convertir sus decisiones nacionales, tomadas caso por caso, en una estrategia común antes de que una operación rusa cause una tragedia. Un ataque con muertos o daños graves “generaría demandas de represalia” y podría dejar ver las divisiones entre los gobiernos de la Unión Europea. Por ahora, ninguno ha fijado líneas rojas, pese a los ataques recientes en Estonia, Lituania y Rumania.

Moscú, por su parte, ha rechazado todas las acusaciones de que está detrás de una campaña de ataques con drones, ciberataques, incendios y explosivos para minar el apoyo europeo a Ucrania.

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