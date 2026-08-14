Europa en llamas: incendios obligan a evacuar zonas de Francia, Croacia y Grecia

Un helicóptero de extinción de incendios lanza agua sobre un incendio forestal en Agios Sylianos, en la zona de Kouvaras, Ática, Grecia, el 10 de agosto de 2026. Foto: EFE - CHARIS AKRIVIADIS

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Las autoridades francesas evacuaron este viernes 525 personas de Luglon, en la región de las Landas, ante el avance de un incendio forestal que ya había arrasado unas 1.100 hectáreas. Las llamas llegaron a situarse a solo dos kilómetros del centro del municipio, mientras unos 500 bomberos y seis aeronaves participaban en las labores de extinción y las principales carreteras de acceso permanecían cerradas.

El incendio se desarrolla cerca de zonas del suroeste francés que ya fueron devastadas por grandes fuegos durante este verano. Ninguna vivienda había sido destruida en Luglon, pero las autoridades calificaron la situación de desfavorable y señalaron que las próximas horas serían decisivas. El aumento de las temperaturas, con máximas previstas de 36 grados, mantiene el temor a que las llamas vuelvan a intensificarse. Le recomendamos: Europa arde y se seca: estos son los preocupantes datos que enfrenta el Viejo Continente

Francia atraviesa una temporada de incendios sin precedentes, con una superficie quemada que ya supera el récord registrado en 2022. El Ministerio del Interior informó además de 474 detenidos bajo sospecha de haber provocado incendios, de los cuales 183 son menores de edad, mientras las autoridades continúan evaluando los daños causados por los grandes fuegos registrados durante las últimas semanas.

Croacia y Grecia: evacuaciones en zonas turísticas

En Croacia, un incendio forestal arrasó durante la noche parte de Omis, uno de los destinos turísticos de la costa dálmata, dejando una persona muerta y 40 heridas. Siete de los heridos se encontraban en estado grave, según el hospital de Split, mientras alrededor de 1.200 personas fueron evacuadas ante el avance de las llamas.

Residentes y turistas describieron escenas de caos mientras intentaban abandonar la zona en sus vehículos. El fuego iluminó de rojo el cielo nocturno y alcanzó viviendas y zonas próximas a la carretera. Para la mañana del viernes, los bomberos habían logrado contener el incendio, aunque las autoridades mantenían la vigilancia ante la posibilidad de nuevos focos. Le podría interesar: Lo que explica la decisión de España de alargar la actividad de la central nuclear Almaraz

El siniestro se suma a una serie de incendios registrados en los Balcanes durante las últimas olas de calor. Las condiciones de sequía y las elevadas temperaturas han convertido amplias zonas de la región en terreno propicio para la propagación rápida de las llamas, elevando la presión sobre los servicios de emergencia durante uno de los veranos más difíciles de los últimos años.

En el norte de Grecia, más de 300 personas fueron evacuadas por mar de la localidad costera de Siviri, en la península de Calcídica, mientras un incendio avanzaba por un bosque cercano a viviendas, playas y olivares. Residentes y turistas, algunos con niños y mascotas, fueron trasladados en embarcaciones ante la proximidad de las llamas y las densas columnas de humo.

Más de 140 bomberos fueron desplegados junto con nueve aviones y siete helicópteros para combatir el incendio. Varias embarcaciones pesqueras colaboraron con la Guardia Costera en la evacuación de las personas atrapadas en la localidad, en una operación que permitió sacar a los residentes de la zona amenazada mientras los equipos terrestres intentaban contener el fuego.

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