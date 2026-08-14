Lo que explica la decisión de España de alargar la actividad de la central nuclear Almaraz

Vista de la entrada a la central nuclear de Almaraz, en la provincia española de Cáceres. Foto: EFE - EDUARDO PALOMO

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El Gobierno de España autorizó que la central nuclear de Almaraz siga operando hasta el 8 de junio de 2030. La administración de Pedro Sánchez justificó esa decisión en la guerra de Irán, pues, según dijo, “la crisis en Oriente Medio ha supuesto una disrupción en el contexto energético global” que añade “volatilidad de forma significativa a los precios de los combustibles fósiles”, lo que “extiende el riesgo y la incertidumbre a los próximos años”.

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El país, aunque dijo que está preparado por los avances en las energías renovables, detalló que el “contexto sobrevenido de precios elevados y mayor volatilidad e incertidumbre incrementan su exposición”. También se justificó diciendo que ampliar la vida de la central ayudará a moderar “unos picos de precios no previstos anteriormente, procedentes de los mercados internacionales de gas natural”. Es, entonces, una determinación coyuntural.

La orden, que se dio a conocer después del visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, defiende la política energética española y la apuesta por las renovables “como forma más competitiva de producir electricidad”. Sabe que eso ha generado “un contexto inédito de atracción de proyectos industriales y de electrificación”. Ahora bien, la prolongación del funcionamiento de Almaraz no modifica el calendario para cerrar el parque nuclear en 2035.

Según los cálculos incluidos en la resolución, mantener Almaraz hasta 2030 tendrá un efecto “acotado y poco significativo” sobre el despliegue renovable y contribuiría a reducir la dependencia del gas. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico le aseguraron a El País de España que la decisión está relacionada con las “circunstancias extraordinarias derivadas del conflicto en Oriente Medio y de la continuidad de la guerra en Ucrania”.

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Esto evita que el cierre escalonado de los dos reactores se active para sus fechas previstas: el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II.

En cualquier caso, y según recoge la orden ministerial de este viernes, la prórroga de funcionamiento estará subordinada al cumplimiento estricto de las condiciones e instrucciones de seguridad dictadas por el Consejo de Seguridad Nuclear.

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