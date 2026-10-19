Europa protesta por la vivienda, la educación y el costo de vida

Europa vive una ola de movilizaciones sociales. En Francia, España e Italia, miles de jóvenes, estudiantes, trabajadores y ciudadanos han salido a las calles para expresar su descontento con sus gobiernos y exigir soluciones a problemas que afectan su vida cotidiana, como el costo de vida, la crisis de vivienda, los recortes presupuestarios y el acceso a servicios públicos. Aunque cada país tiene sus propias demandas, las protestas reflejan un malestar que se ha extendido por distintas ciudades europeas.

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En Francia, las manifestaciones comenzaron con reclamos estudiantiles y sumaron a otros sectores inconformes con las condiciones económicas y las denuncias de violencia policial. En España, la dificultad para acceder a una vivienda, los altos alquileres y los desahucios han impulsado movilizaciones en más de 50 ciudades. En Italia, los manifestantes exigen mejores salarios, servicios públicos de calidad, un sistema fiscal más justo y una reducción del gasto militar. En varias ciudades italianas, las jornadas de protesta han terminado en enfrentamientos con la Policía y detenciones.

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Las protestas también tienen nuevas fechas en el calendario. En Francia, los sindicatos y representantes de los chalecos amarillos convocaron movilizaciones para el 5 de noviembre. En España, los sindicatos de vivienda llamaron a una huelga general el 11 de noviembre para exigir soluciones a los altos alquileres y los desahucios, una crisis que marcará el debate político de cara a las elecciones anticipadas del 29 de noviembre. En Italia, las manifestaciones continúan con demandas de mejores condiciones económicas y servicios públicos, después de jornadas marcadas por enfrentamientos y detenciones.

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