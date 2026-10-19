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Europa protesta por la vivienda, la educación y el costo de vida

De Francia a España e Italia, miles de jóvenes, trabajadores y estudiantes han salido a las calles para exigir respuestas a la crisis de vivienda, el deterioro de los servicios públicos y el aumento del costo de vida.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
Paris (France), 17/10/2026.- Protesters face police forces during a demonstration against the rising cost of living and cuts to public services at the Republic square in Paris, France, 17 October 2026. A nationwide mobilization brings together Yellow Vest 'Gilets Jaunes' activists, high school and university students, trade unions and other groups in a convergence of protests over the rising cost of living, fuel prices and deteriorating public services, as well as calling for better education and school conditions. (Protestas, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
Paris (France), 17/10/2026.- Protesters face police forces during a demonstration against the rising cost of living and cuts to public services at the Republic square in Paris, France, 17 October 2026. A nationwide mobilization brings together Yellow Vest ‘Gilets Jaunes’ activists, high school and university students, trade unions and other groups in a convergence of protests over the rising cost of living, fuel prices and deteriorating public services, as well as calling for better education and school conditions. (Protestas, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
Foto: EFE - YOAN VALAT

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Europa vive una ola de movilizaciones sociales. En Francia, España e Italia, miles de jóvenes, estudiantes, trabajadores y ciudadanos han salido a las calles para expresar su descontento con sus gobiernos y exigir soluciones a problemas que afectan su vida cotidiana, como el costo de vida, la crisis de vivienda, los recortes presupuestarios y el acceso a servicios públicos. Aunque cada país tiene sus propias demandas, las protestas reflejan un malestar que se ha extendido por distintas ciudades europeas.

En Francia, las manifestaciones…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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