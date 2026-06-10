Europeos pierden confianza en Estados Unidos, según nueva encuesta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la ceremonia de firma de la Ley para una América Segura (Secure America Act) en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 10 de junio de 2026. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

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Estados Unidos mantiene relaciones estables con sus aliados europeos, pero la percepción ciudadana sobre su gobierno ha caído a niveles históricos. Según un estudio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, solo uno de cada diez europeos considera a Estados Unidos un buen aliado.

El informe también muestra que, aunque muchos europeos esperaban que los vínculos con Washington mejoraran tras la salida de Donald Trump del poder, al mismo tiempo crecían las voces favorables a reforzar la defensa europea como una forma de protegerse ante la falta de fiabilidad de Estados Unidos.

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La ofensiva del presidente estadounidense en Oriente Medio, sus amenazas sobre Groenlandia, la posibilidad de retirar tropas de bases en Europa y la incertidumbre en torno al futuro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) también han alimentado, según el informe, una postura europea cada vez más desconfiada.

La encuesta, realizada en mayo en Austria, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido, reveló que solo un promedio del 11 % de los encuestados en esos países considera actualmente a Estados Unidos un aliado que comparte sus intereses y valores.

Esto representa una caída frente al 16 % registrado hace seis meses y al 22 % de noviembre de 2024. En general, la percepción predominante es que Estados Unidos es ahora un “socio necesario”, aunque un 13 % de los europeos lo ve como rival y un 12 % como adversario directo.

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En casi todos los países encuestados, la mayoría consideró que sus gobiernos deberían reducir la dependencia estratégica del armamento estadounidense. La opción de “comprar productos europeos” obtuvo mayor respaldo en Dinamarca (75 %), Países Bajos (72 %), Suecia (70 %), Portugal (69 %), Francia (66%), Suiza (64 %), Reino Unido y España (62 % en ambos casos).

En cambio, hubo mucho menos apoyo a recortar el gasto social interno para aumentar los presupuestos de defensa nacional. La oposición fue especialmente fuerte en Italia (63 %), Austria (59 %), Alemania (56 %), España (54 %) y Dinamarca (52 %).

Este se produce en un contexto de crecientes tensiones entre el presidente estadounidense Donald Trump y varios gobiernos europeos. Sus amenazas comerciales, así como sus posiciones en materia de seguridad y defensa, han generado fricciones recurrentes con distintos aliados del continente.

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En 2026, se reportaron desacuerdos con España relacionados con la guerra en Irán y con advertencias de posibles medidas comerciales, además de un enfriamiento de las relaciones con Alemania y Francia, países que han reforzado una postura común en defensa de los intereses europeos.

A ello se suman las discrepancias en torno a Groenlandia, el futuro de la OTAN y una eventual reducción de la presencia militar estadounidense en Europa, cuestiones que han incrementado la desconfianza en varias capitales europeas.

Asimismo, las críticas de Trump a la Unión Europea en mayo de 2026 reforzaron la percepción de que Washington está adoptando una postura cada vez más confrontativa hacia sus aliados tradicionales.

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