Evacuaciones en Europa por incendios forestales: Francia y España entre los más afectados

Imagen aérea tomada con un dron de propiedades dañadas por el fuego en Stourbridge, Reino Unido. Foto: EFE - ALEX DODD

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Países de toda Europa siguen combatiendo la nueva oleada de incendios forestales, mientras las temperaturas abrasadoras del verano boreal y los paisajes resecos crean condiciones peligrosas que dificultan el control de la situación. Miles de personas se han visto en la necesidad de ser evacuadas e incluso algunos sitios medievales se han visto amenazados. Estos son algunos de los países más afectados.

Reino Unido: récord de incendios y viviendas destruidas

Los incendios forestales en Inglaterra y Gales han alcanzado niveles récord por segundo año consecutivo, según Phil Garrigan, presidente del Consejo Nacional de Jefes de Bomberos. El número de incendios ya supera los 1.017 registrados en 2025 y las autoridades advierten de que la temporada podría prolongarse hasta noviembre, aumentando la presión sobre unos servicios de emergencia que ya operan cerca de su capacidad.

El fuego destruyó viviendas y obligó a evacuar a cientos de personas en localidades como Stourbridge, en el centro de Inglaterra. Paul Nash, uno de los residentes afectados, relató que tuvo que abandonar su casa después de ver cómo los árboles cercanos a una vía férrea ardían y estallaban en llamas. El primer ministro Andy Burnham describió al país como “un polvorín” y señaló que había 37 incendios activos.

El Reino Unido atraviesa su quinta ola de calor del verano, con unos 45 millones de personas en zonas afectadas por la sequía y 27 millones sometidas a restricciones en el uso del agua. Londres registró el jueves 38,1 grados Celsius, mientras los servicios de bomberos han declarado 11 incidentes graves en solo 24 horas y han recurrido en algunas zonas al apoyo del Ejército.

España: lucha contra el fuego en Aragón y Andalucía

Un incendio declarado el lunes en la región de Aragón, en el noreste del país, obligó a la evacuación de más de 1.000 personas de 18 localidades y “afecta ya a más de 15.000 hectáreas”, indicó este sábado el gobierno regional.

Según el gobierno aragonés, los más de 600 bomberos desplegados lograron frenar el avance de las llamas “hacia los núcleos urbanos y salvaguardar (...) dos monasterios”.

Desde Andalucía, donde un incendio devora desde hace ocho días bosques de pinos y de eucaliptos en la provincia de Huelva, obligando a la evacuación de más de 600 personas, llegaron noticias positivas.

El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, afirmó que “entramos en el principio del fin de este incendio”. “Por primera vez, (...) no ha avanzado durante toda la noche”, añadió.

Más de 1.000 bomberos continúan desplegados en el “área afectada”, que supera las 25.000 hectáreas. Esa cifra, precisaron las autoridades, se refiere al perímetro del incendio, y no a la superficie calcinada.

Francia: se reactiva el incendio en el suroeste

El incendio forestal en las Landas, en el suroeste de Francia, volvió a propagarse al amanecer y ha quemado ya 1.580 hectáreas, pero las condiciones meteorológicas fueron más favorables el sábado por la tarde, cuando se anunciaban temperaturas menos extremas y posibles lluvias por la noche.

“El incendio no se ha extendido”, pero “no se ha extinguido ni está a punto de hacerlo”, anunció el prefecto del departamento, Gilles Clavreul.

Unos 550 bomberos, con el apoyo de cuatro Canadair, dos Dash y un helicóptero Chinook de extinción de incendios, se centran en un segundo foco surgido de una propagación repentina durante la noche, que “es el más virulento, con bordes inestables”, añadió.

El funcionario había indicado anteriormente que se produjeron un centenar de nuevas evacuaciones, “lo que eleva el total a 650” personas, pero “ninguna vivienda” ha resultado “afectada”.

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Grecia: alerta máxima

Los bomberos siguen en estado de máxima alerta este sábado en Grecia, donde el riesgo de incendio continúa siendo muy elevado en varias regiones del país debido a los fuertes vientos.

Más de medio centenar de incendios agroforestales se han declarado en las últimas 24 horas, pero la mayoría han podido ser controlados rápidamente, según los bomberos.

Dos incendios de gran envergadura afectaron, sin embargo, el viernes por la tarde la zona de Finikas, en Creta, y la isla de Kos, frente a las costas turcas, lo que requirió la movilización de importantes medios.

Bélgica: 2.000 ha quemadas en un parque natural

Al menos 2.000 hectáreas fueron arrasadas por un incendio en un parque natural del este de Bélgica, declarado el viernes en la zona de Fagnes, cerca de Alemania.

El pueblo de Sourbrodt corría el riesgo de ser evacuado el sábado debido al peligro que suponía el humo de este incendio, uno de los mayores que ha sufrido el país, según las autoridades.

Balcanes: controlan incendio en Croacia, sigue el fuego en Serbia

Un centenar de bomberos han combatido durante toda la noche un importante incendio forestal que se declaró el viernes en la isla de Dugi, frente a Zadar, en el centro del litoral croata, y que amenazaba un gran número de viviendas.

Lograron controlar este incendio de pinares y matorral tras el refuerzo, el sábado por la mañana, de dos hidroaviones Canadair, según indicaron las autoridades.

Otro gran incendio forestal, que también arrasó viñedos y olivares en la península de Peljesac, más al sur, fue controlado el viernes por la noche, tras una ardua batalla de 240 bomberos y tres Canadair a lo largo de todo el día.

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También abrieron una investigación para determinar las causas de un violento incendio que devastó una zona residencial en la región de Omis (centro del litoral) la madrugada del viernes, y que dejó un muerto y una cuarentena de heridos, diez de ellos en estado grave.

Algunos habitantes denunciaron el “origen criminal” de este incendio, en el que se quemaron un gran número de casas y vehículos.

Otros países de los Balcanes también luchan contra las llamas, en particular Serbia, donde las autoridades contabilizaron el viernes por la noche 25 incendios forestales activos.

El más importante, que se extiende sobre 2.500 hectáreas, arrasa desde hace varios días la reserva natural de Deliblatska pescara, a unos 50 kilómetros de Belgrado, donde están desplegados unos 300 bomberos, militares y miembros de diversos servicios, según el Gobierno.

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